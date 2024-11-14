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▲保大隊雷虎警組13日於轄區巡邏發現鍾男駕駛之車輛違停且車門未關經盤查，意外發現身揹5條通緝罪的鄭男。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高市警局保安大隊特勤中隊雷虎警組13日1時30分許執行轄區巡邏勤務時，巡經三民區愛國路附近，發現鍾男(69年次)駕駛之車輛違停且車門未關，不遠處有一名男子見警刻意閃避，偽裝倒垃圾試圖躲避警方，員警立即上前盤查，意外發現鄭男(69年次) 身揹5條通緝罪，現場還查獲海洛因等毒品，當場將他上銬逮捕，訊後解送歸案。經調查發現鄭男為身揹毒品、竊盜等多項前科，遭高雄地檢所、高雄地院、橋頭地檢及臺南地檢所發布竊盜通緝2案共5案遭通緝，昨天更在其隨身攜帶側背包內起獲第一級毒品海洛因2包(含袋總毛重共計3.94公克)，第二級毒品安非他命5包(含袋總毛重共計14.47公克)；另於鍾男身上查獲三級毒品依托咪酯菸彈(含瓶毛重3.46公克)，全案依毒品、竊盜通緝及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。鍾男表示，與鄭男為朋友關係，鄭男長期以來生活困境、且在經濟壓力下心情鬱悶，才會開車載鄭男出門兜風，未料遇警攔查，兩人偵訊時也對自己的吸毒行為表示後悔不已。