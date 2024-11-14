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美國總統大選川普勝出，「川普交易」持續發威，美元指數衝上106，非美貨幣全倒，新台幣兌美元今（14）日早盤也貶破32.5元，一度下探32.584元、重貶1.34角。央行總裁楊金龍今（14）日在立法院財政委員會也被問到有沒有防線、底線？楊金龍回應「沒有」，基本上由市場供需決定，若供需失衡、出現大幅波動，央行一定會進場，「匯率很怕單向預期」，不過，目前美元走強，「其他在貶你要升嗎？不可能」。由於美元續強，新台幣兌美元也持續走貶，今日早盤已貶破32.5元，引發立委關注。民進黨立委李坤城今日質詢央行總裁楊金龍提到，央行有沒有防線？難道沒有底線嗎？楊金龍回應「匯率由市場供需決定」，與其他非美貨幣相比，新台幣貶值仍相對小。立委也關心央行何時才會進場干預？楊金龍說，如果供需平衡差距太大，匯率波動很大，央行一定會進去，匯率價格跟其他商品價格不同，像蔬果颱風過後價格就下來，新台幣升貶若不做適當調節，就會一直上去，「匯率很怕單向預期」，央行調節條件就是市場必須不能有單向預期，央行每天都要盯住，但「我們自己會研判，不方便在這講，到那就會下去」。立委不死心繼續追問央行干預匯市條件，楊金龍強調，第一仍由市場供需決定，供需失衡央行才會進去，現在貶值是大家普遍現象，央行也不用太緊張，「其他在貶。你要升嗎？不可能，你也會隨著貶，特別是現在有美元強，其他貨幣貶值的特性，目前為止，美元會走強」。楊金龍說，匯率價格很難去預測，這也是為何央行必須每天關注市場供需，為何要時常盯住。至於未來4年川普上任後的貨幣政策會持續寬鬆嗎？楊金龍表示，原先市場預期美國聯準會（Fed）今年會降息4次、明年4次、後年2次，但川普上台後降息步調恐怕會改變，只是聯準會也不知如何改變，唯一能做就是看經濟數據指標，他也不知川普政見何時實施、規模如何。