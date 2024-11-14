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美國10月消費者物價指數（CPI）符合預期，因此提高下個月的降息預期，美股四大指數昨（13）日漲勢不一，而台北股市今（14）日開盤持續走跌，下跌39.19點、來到22821.04點，雖然早盤一度翻紅，最高來到22893.82點，不過隨後賣壓襲來，指數跳水翻黑，最低一度來到22619.71點，午盤則是下跌158.3點或0.69%，來到22701.93點。大盤開低走低，中小型股賣壓更重，今日在盤上開出後跳水翻黑，午盤下跌3.07點或1.18%，來到256.96點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：神達、新盛力、長榮航、鴻準、泰金寶-DR；午盤個股成交量排行榜前五名為：台積電、神達、鴻海、緯穎、長榮。權值股全數走跌，權王台積電以1030元開出、下跌5元，午盤來到最低價1025元，下跌10元或0.97%；下午要召開法說會的鴻海，早盤有相對強勁的表現，最高一度來到215.5元、上漲1元，不過沒有看到法說會前的卡位行情，股價遇壓翻黑，午盤下跌元或1.4%，來到212元；同樣開高走低的還有聯發科，今日以1260元開出，最高一度來到1265元，可惜同樣遇到壓力翻黑，午盤下跌20元或1.59%，來到1235元。