《壹傳媒》（前身為《毅傳媒》）總編輯璩美鳳指控，民眾黨主席柯文哲曾對她性騷，民眾黨副秘書長民眾黨副秘書長許甫則翻出璩美鳳當年私密光碟案嘲諷「笑死！」資深媒體人黃智賢批許甫沒品、沒有人性，民眾黨低級到什麼地步？黨主席傷人，許甫不思道歉，居然加碼踐踏，拿受害者的悲痛來說嘴，可恥都無法形容。
黃智賢說，挺柯名嘴用懷疑論，質疑璩美鳳為什麼2年後才講？事實上，性騷擾受害者，本來就有很多人，會選擇隱忍。特別是牽涉到「權勢性騷擾」。柯文哲跟璩美鳳，權勢地位，完全不對等。璩美鳳的權勢地位，能對抗當時如日中天的柯文哲？
黃智賢也說，若柯文哲落選了，屆時就會把責任甩鍋給璩美鳳，璩美鳳不會背鍋更不要說，璩美鳳本身也願意為了「藍白合」的大局吞忍，後來才發覺，柯文哲選舉的真正目的，包括各種表演跟作假民調，其實只是為了騙錢，騙票，騙補助款。
黃智賢說，柯文哲貪腐的事件一一被揭露，讓璩美鳳覺醒，站出來向週刊揭露，凡事有是非，柯文哲如果鹹豬手璩美鳳、如果傳不當LINE內容，貪財、好色、無底線，那就讓大家看清楚。
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黃智賢也說，若柯文哲落選了，屆時就會把責任甩鍋給璩美鳳，璩美鳳不會背鍋更不要說，璩美鳳本身也願意為了「藍白合」的大局吞忍，後來才發覺，柯文哲選舉的真正目的，包括各種表演跟作假民調，其實只是為了騙錢，騙票，騙補助款。
黃智賢說，柯文哲貪腐的事件一一被揭露，讓璩美鳳覺醒，站出來向週刊揭露，凡事有是非，柯文哲如果鹹豬手璩美鳳、如果傳不當LINE內容，貪財、好色、無底線，那就讓大家看清楚。
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