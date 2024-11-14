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有「抗議魔人」之稱的田山盛國，在今年7月憲法法庭裁准國會擴權暫時處分，國會改革法案宣告凍結隔日，他持黑漆潑灑破壞司法院憲法法庭牌銜，還留下許多黑色手掌印，警方逮捕後，被依違反《文化資產保存法》毀損古蹟等罪送辦，台北地檢署調查，認為遭潑漆的牆面已清理完畢，事件與毀損構成要件不符，14日處分不起訴。田山盛國經常為了抗議時事，做出驚人之舉，因此有「抗議魔人」的稱號，就連網紅「四叉貓」劉宇於立法院青鳥行動時，遇到田山盛國還特別在臉書上發文提醒民眾，如果遇到田山盛國鬧事，千萬不要起衝突，直接找警察。上（10）月21日，台北市議員鍾小平的服務處，兩度遭人潑糞及塗鴉破壞，經過警方蒐證追查，發現都是田山盛國所為。田山盛國的抗議事蹟不僅如此，他曾經因為中天案，揚言要打爆NCC委員的頭，甚至跑到北檢頂樓懸掛「民進黨黨旗」，也不滿周玉蔻批評證嚴法師，闖進周玉蔻辦公室咬傷員工，更因為台大教授黃達業，支持抗議前行政院長江宜樺的學生，就取出水果刀作勢要攻擊黃達業。引發關注的國會改革法案，田山盛國也沒缺席，憲法法庭大法官裁定國會改革法案凍結，隔日他就到司法院大樓，潑黑漆抗議，事後主動到北市中正一分局介壽派出所投案，警方依毀損等罪函送地檢署偵辦。而田山盛國也重回案發現場，駐警和保全看到他出現，立刻上前了解狀況，田山盛國看到牌銜已大致清除，當場建議駐警和保全，用更強力的清潔劑效果更好，隨後司法院人員通知轄區派出所協助戒備，勸導田山盛國離開。