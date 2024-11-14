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▲韓國隊以3:6不敵中華隊，近年屢遭重創。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

韓國昨在世界棒球12賽B組首戰以3比6不敵中華隊，回顧韓國近期在韓國在去年經典賽對陣澳洲時，遭到Robbie Glendinning掃出逆轉3分砲，以7比8不敵澳洲後，國家隊弱點也逐一浮現，在昨不敵中華隊後，韓國總教練柳仲逸則表示，「這場輸球真的很可惜，不是我們的打擊不好，而是中華隊的投手群表現得更出色，下次交手時要雪恥，我們會好好研究。」可見台灣棒球實力是有進步，尤其是在投手群的部分。中華隊交手韓國的比賽也在日本引起關注，隨著中華隊以6:3擊敗韓國，