韓國昨在世界棒球12賽B組首戰以3比6不敵中華隊，韓媒先是直呼「首戰輸球太可惜」，更點出韓國隊近年在一級國際賽事上，5度交手中華隊僅拿下1勝吞下4敗，並感嘆韓國棒球水準已經無發在誇口說「優於台灣」。
過去台灣名主播徐展元一句「好想贏韓國」爆紅，也變成國際賽台灣球迷的心聲，不過近幾年有所扭轉，反而時南韓球迷常常心想「好想贏台灣」！
回顧韓國近期在一級國際賽上5度交手台灣，在2018年亞運預賽、2019年12強賽複賽、2023年亞運預賽與今年12強賽皆敗給台灣，唯一1勝是在2023年亞運金牌戰擊退台灣。
韓國換血不順利！棒球實力不增反退
韓國在去年經典賽對陣澳洲時，遭到Robbie Glendinning掃出逆轉3分砲，以7比8不敵澳洲後，國家隊弱點也逐一浮現，其中投手水準跟不上打擊實力是主因，因為過往韓國是以投手陣容堅強著稱，先有好的投手搭配在配上強悍的打擊實力攻分。
在昨不敵中華隊後，韓國總教練柳仲逸則表示，「這場輸球真的很可惜，不是我們的打擊不好，而是中華隊的投手群表現得更出色，下次交手時要雪恥，我們會好好研究。」可見台灣棒球實力是有進步，尤其是在投手群的部分。
台灣將成日本在亞洲最大勁敵
中華隊交手韓國的比賽也在日本引起關注，隨著中華隊以6:3擊敗韓國，更有日本球迷指出，「毫無疑問台灣將變成日本未來最大勁敵」、「韓國已經沒有過去的硬實力，相反的台灣棒球水準有所提升。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧韓國近期在一級國際賽上5度交手台灣，在2018年亞運預賽、2019年12強賽複賽、2023年亞運預賽與今年12強賽皆敗給台灣，唯一1勝是在2023年亞運金牌戰擊退台灣。
韓國換血不順利！棒球實力不增反退
韓國在去年經典賽對陣澳洲時，遭到Robbie Glendinning掃出逆轉3分砲，以7比8不敵澳洲後，國家隊弱點也逐一浮現，其中投手水準跟不上打擊實力是主因，因為過往韓國是以投手陣容堅強著稱，先有好的投手搭配在配上強悍的打擊實力攻分。
在昨不敵中華隊後，韓國總教練柳仲逸則表示，「這場輸球真的很可惜，不是我們的打擊不好，而是中華隊的投手群表現得更出色，下次交手時要雪恥，我們會好好研究。」可見台灣棒球實力是有進步，尤其是在投手群的部分。
台灣將成日本在亞洲最大勁敵
中華隊交手韓國的比賽也在日本引起關注，隨著中華隊以6:3擊敗韓國，更有日本球迷指出，「毫無疑問台灣將變成日本未來最大勁敵」、「韓國已經沒有過去的硬實力，相反的台灣棒球水準有所提升。」
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。