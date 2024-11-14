世界棒球12強開打，中華隊13日首戰在台北大巨蛋迎戰南韓隊，以6比3旗開得勝，讓全場3.4萬名觀眾嗨翻。不過大巨蛋的問題仍讓人擔憂，民進黨台北市議員陳怡君爆料，散場時她在逃生梯發現有過期的滅火器，她質疑消防安全是怎樣過關的？市府究竟有沒有放水？遠雄及北市府怎麼可以把消防安全不當一回事呢？這簡直是草菅人命！
陳怡君表示，她從L3逃生梯離開時發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，從該滅火器僅存的年份來辨識，該支破舊不明且未經安檢的滅火器來看，可辨識的日期為108年3月，不論這支滅火器是否還有功能，但遠雄及市府沒有「檢修完成標示」，就讓這支滅火器放在逃生梯，就是犯了公共安全的錯誤！
陳怡君強調，公共場所只要是放置滅火器，要放就要放「檢查合格」的，不然就是要汰換或收起來，放過期的滅火器就是要罰款，根據《消防法》，可對遠雄處以2萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期通知改善。陳怡君表示，罰款對財團來說是小錢，但若發生不幸公安，這是再多罰款也無法彌補的！陳怡君質疑也呼籲市府勿對公安放水，也喊話遠雄正視公安！
北市體育局指出，已要求遠雄巨蛋公司立即釐清、妥適處置，並清查台北大巨蛋內所有消防設施務必符合相關規範。消防局說，已派員前往瞭解，如果確有不符合規定也會依法查處，並要求立即改善。
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陳怡君表示，她從L3逃生梯離開時發現角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識該滅火器資訊，從該滅火器僅存的年份來辨識，該支破舊不明且未經安檢的滅火器來看，可辨識的日期為108年3月，不論這支滅火器是否還有功能，但遠雄及市府沒有「檢修完成標示」，就讓這支滅火器放在逃生梯，就是犯了公共安全的錯誤！
陳怡君強調，公共場所只要是放置滅火器，要放就要放「檢查合格」的，不然就是要汰換或收起來，放過期的滅火器就是要罰款，根據《消防法》，可對遠雄處以2萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期通知改善。陳怡君表示，罰款對財團來說是小錢，但若發生不幸公安，這是再多罰款也無法彌補的！陳怡君質疑也呼籲市府勿對公安放水，也喊話遠雄正視公安！
北市體育局指出，已要求遠雄巨蛋公司立即釐清、妥適處置，並清查台北大巨蛋內所有消防設施務必符合相關規範。消防局說，已派員前往瞭解，如果確有不符合規定也會依法查處，並要求立即改善。
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