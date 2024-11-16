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▲林青霞與鄧麗君（如圖）的閨密情為人津津樂道。（圖／鄧麗君臉書）

▲林青霞與鄧麗君曾在法國海邊留下這張泳裝照，兩人美的不可方物。（圖／新浪娛樂微博）

▲林青霞如今已經70歲，對她來說，鄧麗君是永存於世的天使。（圖／林青霞IG）

若要說這世界上有什麼人是令林青霞一輩子難忘的，那絕對非鄧麗君莫屬。林青霞和鄧麗君只相差1歲，兩人曾念過同所高中，當時鄧麗君已經成名，是林青霞的偶像，偶然一次機會都在國外的兩人相識，一起同遊，成為心靈交流的好姐妹。林青霞曾自爆，她跟鄧麗君在1990年代曾到法國巴黎同遊過，當時兩人到海邊玩水，換上泳裝留下絕世美照，成了林青霞心中最珍貴的回憶。林青霞與鄧麗君一個是國際影后，一個是天生歌姬，兩人在演藝圈都是孤獨的頂峰，因此彼此更加惺惺相惜。林青霞說自己老早就很仰慕鄧麗君，直到出道後才有機會跟對方認識。兩人第一次私下約出去是在1980年代的美國，當時鄧麗君住舊金山，她住在洛杉磯，鄧麗君為了跟她見面開了很久的車來找她，兩人一起到商場逛街，鄧麗君還直接買下一罐香水送她，當作見面禮，如此被對方重視也讓林青霞內心感動不已。林青霞說兩人雖不是常常聯繫，但每次見面都有說不完的話，1990年代鄧麗君到法國巴黎獨居，林青霞去找她玩，在那個科技還不發達，沒有媒體跟拍的年代，兩人一起到香榭麗舍大道喝咖啡，去看巴黎鐵塔還去海邊玩水；鄧麗君換上黑色連身式泳裝，林青霞則穿著酒紅色比基尼，兩人當時都還很年輕，也在海邊留下這張稚嫩合照，如今再翻看，兩大女神美得驚為天人，美得驚心動魄，渾然天成的線條，不是現在修圖技術可比擬的。林青霞說當時兩人玩得很愉快，鄧麗君更請她到高級餐廳吃飯，身穿若隱若現的雪紡洋裝，讓服務生看得盤子都拿不穩，兩人也忍不住哈哈大笑。林青霞說鄧麗君送給她一張唱片，是重新翻唱過的3首經典歌曲，林青霞不解為何要重唱，鄧麗君則認真跟她解釋了不同的唱歌技巧呈現的作品，林青霞說她當時不懂音樂，但她懂鄧麗君為了進步所費的苦心，非常打動人。後來鄧麗君又搬到泰國清邁居住，林青霞要結婚時也聯絡不到她，直到鄧麗君主動給她打電話，說要送給她一套紅寶石首飾當作結婚禮物，她才知道鄧麗君到了清邁。不久後鄧麗君就在1995年5月8日於清邁猝逝，得年42歲；突如其來的噩耗讓林青霞一度無法接受，她說自己總覺得，兩人的友誼不該這樣就結束，但她知道，對於世人來說鄧麗君是上了天堂，但是於她而言，鄧麗君永存人世間。從此以後林青霞每每談及鄧麗君，臉上都會浮現一抹暖暖的微笑，她愛鄧麗君到什麼程度？林青霞曾說，如果她的男朋友移情別戀的對象是鄧麗君，那麼她一點也不介意，因為鄧麗君之於她就是那樣完美的存在，若鄧麗君還在世，兩人必定還是最好的、一輩子的閨密。