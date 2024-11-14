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民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，台北地檢署昨日再度提訊柯文哲，柯文哲以「光頭」造型現身應訊，引發外界熱議。外傳柯文哲剃光頭是為了長期抗戰，台北市長蔣萬安今（14）日回應說，京華城案檢調已在偵辦中，尊重檢調偵辦，希望盡快釐清事實，還原真相。蔣萬安今日出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮，媒體詢問昨天監察院針對2022年的城市博覽會來糾正，當時是柯市府時期辦的，那會不會來懲處當時的一些相關人員？蔣萬安表示，研考會有跟他回報，當他們收到監察院調查報告之後，會來做一個檢視，如果確實在前任市府在舉辦城博，程序上面有一些缺失或者是成效不彰，市府就會來檢視，那依照規定來回覆監察院。媒體問昨天有看到柯文哲剃光頭嗎？大家說他做了長期抗戰準備，市府是否也做了長期抗戰的準備？蔣萬安說，京華城案當然檢調已經在偵辦當中，所以就尊重檢調的偵辦，也希望儘快的釐清事實，還原真相。