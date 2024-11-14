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名嘴朱學恒遭北市議員鍾沛君指控強吻等，犯下強制猥褻罪，一審遭判刑1年2月，案經上訴高等法院，今（14）日上午10點高等法院宣判，撤銷原一審判決，改判有期徒刑11個月，不予緩刑，可上訴。對此，朱學恒稍早在臉書回應，表示不再上訴消耗司法資源。今日上午10時許高院宣判，11時32分許，大約經過一個半小時，朱學恒在自己的臉書上做出回應，「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔。並不會再上訴消耗司法資源。」鍾沛君指控在某次餐敘中，朱學恒藉著酒意強抱、強吻，事後朱學恒開直播道歉，但辯稱自己喝到斷片，完全不記得，更主動向檢方提出「自我告發」，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。一審審理後，也判定朱學恒有罪，判處1年2月徒刑。全案上訴到二審，朱學恒與鍾沛君多次交戰，其中鍾沛君在最後一次出庭時，更受訪痛批朱學恒與他的律師「不斷提價碼」，讓她氣得痛罵，「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」。此外高院上月臨時加開調解庭，鍾、朱兩人皆親自出庭，但未達成和解共識。今高院判決指出，朱學恒所為已對鍾沛君造成嚴重心理創傷， 且朱學恒於原審否認犯行，審理期間還在公開談話節目談論此事，全然未對造成鍾沛君傷痛有真實歉疚，犯後態度難認良好，二審後認罪，並表達和解意願及賠償金額，並於網路上張貼公開道歉信，雙方調解雖未能成立，，非毫無認錯道歉及賠償誠意，因此改量處有期徒刑11月