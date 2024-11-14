我是廣告 請繼續往下閱讀

美國前總統川普（Donald Trump）再度入主白宮，這次大選期間多次表態對加密貨幣友善的川普重返執政，不斷推高比特幣突破9萬美元大關，今（14）日在立法院財政委員會也引發立委關注，川普擁抱比特幣，還要成為首位比特幣總統，甚至喊話「永遠不要出售你的比特幣」，台灣央行卻「瞧不起」比特幣。對此，楊金龍則回應「沒有瞧不起」，只是認為加密貨幣價格波動非常大、投機成份非常高，金管會也要對加密貨幣監管，監管就是接受的意思。根據外媒報導，比特幣價格在13日再創新高，一度突破9萬700美元。且交易員和投資者並沒有急於獲利了結，市場普遍相信比特幣還有進一步上漲的空間，投資人樂觀認為，川普將兌現對加密貨幣行業的一系列承諾，有助於推動加密貨幣發展，已經有專家喊出上看10萬美元。比特幣飆漲也引發立委關注，國民黨立委賴士葆今日質詢央行總裁楊金龍提到，川普擁抱加密貨幣，今年5月他競選活動接受比特幣捐款，而且他要成為美國首位比特幣總統，他說加密貨幣是100年前鋼鐵工業，川普還說，永遠不要出售你的比特幣，這完全是打臉楊總裁也，楊總裁對加密貨幣是非常不屑的。楊金龍則回應「沒有，我們不會」，主要是認為加密貨幣價格波動非常大，投機成分非常高，據他了解，金管會也要對加密貨幣監管，監管就是接受的意思。賴士葆還說，全球首富及特斯拉執行長馬斯克是川普的重要策士，要接任政府效率部，馬斯克還說以後可以用比特幣來還美國國債。不過，楊金龍則直言，「馬斯克很會操縱市場，他以前講過比特幣可以購買特斯拉，結果到最後也不了了之，馬斯克也是滿會操作金融市場。」賴士葆則替楊金龍擔心，怎辦你一直瞧不起的比特幣變很重要，請你重視一下你一直瞧不起的比特幣。只是，聽到這裡，楊金龍再度重申：「抱歉，沒有瞧不起，金管會都要監管了，怎麼會說瞧不起」。