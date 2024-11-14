嘉義市第一分局1名31歲陳姓員警涉毒，戴口罩遮掩長滿痘瘡的爛臉，自家人察覺有異，日前被搜出第三級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」，遭法院裁准羈押禁見，而陳姓警員被查出與女毒販交往，並用警車接送母子倆，更疑似利用權勢逼迫對方性交，針對是否逼迫或用藥誘使女子性交，此部分警方仍在追查中。
據悉，31歲陳姓警員從警11年，本身是嘉義當地人，2018年從新北調回嘉市服務，負責偵辦毒品案件，不過近期被發現勤務異常，整個人精神委靡，臉上還出現俗稱「安痘」的爛瘡，常戴口罩遮掩，疑似施用毒品。
陳員疑似私下與女藥頭交往，兩人成為男女朋友後因而染上毒癮，還將警車當自家車接送女藥頭與孩子，至於是否曾逼迫或用藥誘使女藥頭與他發生性行為仍在調查中。
經檢察官漏夜訊問，認陳警涉犯《刑法》詐欺、行使公務員登載不實公文書及藥事法轉讓偽藥等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。另外，陳員涉毒品案件犯嫌重大，事證明確，嘉市警一分局也依警察人員人事條例予以免職議處。
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經檢察官漏夜訊問，認陳警涉犯《刑法》詐欺、行使公務員登載不實公文書及藥事法轉讓偽藥等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。另外，陳員涉毒品案件犯嫌重大，事證明確，嘉市警一分局也依警察人員人事條例予以免職議處。
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