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NBA克里夫蘭騎士在本季可說是打出完美開局，今交手3位主力缺陣的費城76人，一度在末節還落後76人，但靠著一哥Donovan Mitchell在終場前3分鐘連砍11分穩住領先優勢，終場就以114:106擊敗76人收下開季13連勝，追平「詹皇」LeBron James的帶隊紀錄。此戰76人3位主力Joel Embiid、Paul George、Tyrese Maxey皆因傷勢高掛免戰牌，雖然一度在上半場取得53:48領先，但騎士在第3節給予反擊，打出13:5的攻勢逆轉，至此後就尚未落後給76人。騎士靠著在第3節打出34:24的攻勢逆轉戰局，雖然76人在末節一度將比分追至93:95，但騎士靠著Mitchell在終場前3分鐘連砍11分穩住領先，終場就以114:106擊敗76人拿下13連勝，76人則是吞下2連敗。目前76人開季11場比賽，僅拿下2勝、9敗、勝率0.182的戰績，排名東區倒數第2，戰績僅優於爐主多倫多暴龍，距離龍頭騎士有10場勝差。騎士在今獲勝後拿下13連勝，追平球隊開季最長紀錄，其中也是「後LeBron James」時代最長紀錄，目前正朝著2015至16年73勝的金州勇士的紀錄邁進，當年勇士締造開季24連勝。