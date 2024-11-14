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▲馬刺新星Victor Wembanyama寫下多項紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

NBA馬刺新生代球星Victor Wembanyama今(14)日打出代表作，這位年僅20歲、221公分的天才中鋒Wembanyama，全場29投18中，三分球16投8中，表現驚豔，在本場比賽之前，Wembanyama的平均數據為 19.7 分、10.5 個籃板、3.9 次阻攻和 1.4 次抄截，數據上雖然不錯，但仍未完全符合外界對他第二年的期待，不過Wembanyama今用實際表現，回應外界的質疑。Victor Wembanyama本週可謂是創造里程碑的一週，他在前一場比賽才剛取得本季最高30分，此役又拿下生涯新高50分。值得一提的是，馬刺隊近期能攻下50分的球員都是在延長賽才完成，前一位正規時間就達標50分已經要追溯回1994年的David Robinson。Wembanyama本季在外線成長明顯，成為首位連續三場比賽至少命中五顆三分球的中鋒。迄今為止，本賽季，Wembanyama成為繼奧蘭多魔術隊的Paolo Banchero後，第二位在賽季內砍下50分的年輕球員。這是NBA史上首次有兩位21歲及以下的球員在同一賽季達成50分里程碑，顯示NBA新生代球員正在迅速崛起。值得一提的是，