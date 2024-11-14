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Meta旗下社群媒體Threads介面風格簡約，受到台灣廣大用戶喜愛，自去年以來已成為年輕族群最愛用社群平台。不過，這塊簡約風格的淨土即將不保，外媒披露，Meta計畫在明年初在Threads加入廣告。根據關注科技相關消息的《Information》報導，三名直接了解該廣告計劃的人士指出，Meta Platforms 計劃明年初Threads上引入廣告。Threads於去年7月推出，作為 X（前身為 Twitter）的挑戰者，試圖在特斯拉創辦人馬斯克收購X平台的混亂過程中，從X手上搶下用戶；Meta執行長祖克柏上個月表示，Threads每月活躍用戶達到 2.75 億，這是快速成長的成果。然而，Threads計劃從一月份開始允許少數廣告商在該應用程式上建立和發布廣告，報導提到，Instagram廣告部門的其中一個團隊正在領銜主導這項計畫。Meta首席財務長Susan Li在10月的財報電話會議上表示，Meta預計Threads在2025年還不會成為推進有意義收入的其中一分子，但Meta持續計劃在該應用程式上推出更多功能。路透報導提到，Meta 發言人在一封電子郵件回覆中表示，「由於我們的首要任務是建立消費者價值，因此 Threads 目前沒有廣告或貨幣化功能。」