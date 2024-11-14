我是廣告 請繼續往下閱讀

今年第25號颱風「天兔」（Usagi）持續逼近，目前位置處於呂宋島東部海域，不過根據日本氣象廳最新數據，預估暴風圈16日將包覆台灣，路徑方面可能先穿越台灣南部，再轉往東北自台東出海，並朝沖繩的方向前進。日本氣象單位利用「集合預報」技術，模擬出多條可能的颱風路徑，此前認為天兔颱風會先往西北方向移動，接近菲律賓呂宋島北部後減速，於週五、六（15、16日）轉向北進入巴士海峽及台灣東南方海域，週末最接近沖繩地區。最新比較結果發現，天兔颱風已達日本定義的強烈颱風等級（最大風速在每秒44公尺以上、未滿54公尺），北轉時間可能稍微延後，預期會行經台灣南部後、中心登陸恆春半島後，可能穿越屏東，轉向東北從台東或恆春半島出海，朝沖繩的方向前進，不過目前路徑仍不確定。日本氣象廳預估週末暴風圈可能籠罩台灣全境，甚至可能出現滯留情況。若此預測成真，將成為罕見的11月襲台颱風，包括天兔、颱風銀杏、桔梗和萬宜。