民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭羈押禁見，而資深媒體人璩美鳳12日出面指控柯文哲性騷擾，隔天柯文哲再度被提訊時以「光頭」造型現身，令外界相當意外，且瘋狂猜測他剃光頭的原因。對此，民眾黨立委張啟楷認為，柯文哲剃光頭一方面可能是愛乾淨，不過更大的可能性是為了抗議司法無法無天。
張啟楷今（14）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，昨天剛好有朋友去台大醫院探視柯爸，聽朋友回來敘述，柯媽看到柯文哲剃光頭的畫面，就掉眼淚了，「站在媽媽、站在好朋友的立場，柯文哲現在就是有苦說不出」；關於璩美鳳控柯文哲性騷一事，柯文哲現在能講什麼話？收押禁見連話都不能講，沒有話語權，「每天媒體放這麼多消息，柯文哲又不能辯護，這才是現在最大的問題」。
對於柯文哲剃光頭，張啟楷認為，一方面可能是愛乾淨，而更大的可能是在抗議司法無法無天，「希望哪天可以趕快重見光明，讓柯文哲趕快出來講話」。至於民眾黨是否會選出代理黨主席，張啟楷透露，他們下週會開會，不過多數人傾向柯文哲繼續請假，因為現在團結最重要。
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對於柯文哲剃光頭，張啟楷認為，一方面可能是愛乾淨，而更大的可能是在抗議司法無法無天，「希望哪天可以趕快重見光明，讓柯文哲趕快出來講話」。至於民眾黨是否會選出代理黨主席，張啟楷透露，他們下週會開會，不過多數人傾向柯文哲繼續請假，因為現在團結最重要。