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日本職棒12球團在今舉辦聯合測試會，根據日媒指出「總共有45位投手與野手參加，其中前讀賣巨人打者陽岱鋼也在名單內」，這也是現年37歲的陽岱鋼生涯首次參加戰力外測試會。陽岱鋼生涯在日職效力過讀賣巨人與日本火腿鬥士隊，在1322場出賽中，繳出打擊率0.270、1164安、包括105轟、482分打點、141次盜壘的成績。陽岱鋼在2021年結束與巨人的賓主關係後，過去兩季分別去到美國獨立聯盟與澳洲職棒，今年則是加盟日職二軍Oisix新潟隊，整季出賽72場比賽，打擊率為0.232、掃出1發全壘打與貢獻13分打點。擁有15年日本職棒經歷的陽岱鋼，生涯獲獎無數，在2012年到2014年與2016年拿下太平洋聯盟金手套獎，2013年拿下太平洋聯盟盜壘王，曾在2012年到2014年入選明星賽，並在2012年明星賽G3拿下單場MVP。