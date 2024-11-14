我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12強中華隊賽程一次看，在13日對戰完南韓後，今天晚上18時30分續戰多明尼加。（圖／取自愛爾達體育家族臉書粉專）

▲Hami Video提供免費480P的12強棒球賽直播賽事轉播，球迷如果想看只要看完廣告就能收看囉！（圖/Hami Video官網）

▲中華隊昨天以6:3擊敗韓國隊順利收下世界棒球12強第一場勝利，今天再戰多明尼加力拼二連勝！（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024世界棒球12強賽日前正式開打！中華隊在昨（13）日晚間首戰對上南韓，終場以6：3拿下勝利，今（14）日晚間18時30分將續戰多明尼加，同樣是在台北大巨蛋舉行，要來力拼B組二連勝。12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，，球迷如果想要線上收看的話，電視台可以打開「緯來體育台」、「東森新聞台」、「中華電信MOD」；如果是線上串流平台的話，則可以到「愛爾達體育台」、「Hami Video」收看，📍投手（13人）：林昱珉#45、江國豪#12、郭俊麟#16、陳冠宇#17、林凱威#18、張奕#19、陳柏清#20、吳俊偉#21、陳冠偉#59、王志煊#64、黃恩賜#64、黃子鵬#69、莊昕諺#71📍捕手（3人）：林家正#27、吉力吉撈·鞏冠#4、戴培峰#95📍內野手（7人）：張政禹#9、李凱威#25、潘傑楷#35、岳東華#58、林立#83、朱育賢#85、江坤宇#90📍外野手（5人）：邱智呈#14、陳傑憲#24、曾頌恩#32、林安可#77、陳晨威#98