2024世界棒球12強賽日前正式開打！中華隊在昨（13）日晚間首戰對上南韓，終場以6：3拿下勝利，今（14）日晚間18時30分將續戰多明尼加，同樣是在台北大巨蛋舉行，要來力拼B組二連勝。《NOWnews》也特別整理世界棒球12強線上免費直播平台、賽程表、中華隊陣容等資訊，大家一起來為中華隊加油！
🟡世界棒球12強賽制
12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，A組和B組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
剛戰完南韓！小組賽第二場多明尼加直播平台一次看
而中華隊13日剛戰完南韓取勝後，今天對上的是多明尼加，球迷如果想要線上收看的話，電視台可以打開「緯來體育台」、「東森新聞台」、「中華電信MOD」；如果是線上串流平台的話，則可以到「愛爾達體育台」、「Hami Video」收看，其中Hami Video提供免費480P的直播賽事轉播，球迷如果想看只要看完廣告就能收看囉！
📍世界棒球12強電視轉播：緯來體育台、東森新聞台、中華電信MOD
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🟡世界棒球12強中華隊陣容
📍投手（13人）：林昱珉#45、江國豪#12、郭俊麟#16、陳冠宇#17、林凱威#18、張奕#19、陳柏清#20、吳俊偉#21、陳冠偉#59、王志煊#64、黃恩賜#64、黃子鵬#69、莊昕諺#71
📍捕手（3人）：林家正#27、吉力吉撈·鞏冠#4、戴培峰#95
📍內野手（7人）：張政禹#9、李凱威#25、潘傑楷#35、岳東華#58、林立#83、朱育賢#85、江坤宇#90
📍外野手（5人）：邱智呈#14、陳傑憲#24、曾頌恩#32、林安可#77、陳晨威#98
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12強隊伍將被拆分成A、B兩組，一組6隊，預賽階段進行「單循環賽」，A組和B組戰績最好的前兩名將進入第二輪的「超級循環賽」，超級循環賽中的獲得前兩名的國家能夠進入冠軍賽。
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🟡世界棒球12強中華隊陣容
📍投手（13人）：林昱珉#45、江國豪#12、郭俊麟#16、陳冠宇#17、林凱威#18、張奕#19、陳柏清#20、吳俊偉#21、陳冠偉#59、王志煊#64、黃恩賜#64、黃子鵬#69、莊昕諺#71
📍捕手（3人）：林家正#27、吉力吉撈·鞏冠#4、戴培峰#95
📍內野手（7人）：張政禹#9、李凱威#25、潘傑楷#35、岳東華#58、林立#83、朱育賢#85、江坤宇#90
📍外野手（5人）：邱智呈#14、陳傑憲#24、曾頌恩#32、林安可#77、陳晨威#98
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