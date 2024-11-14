經典賽曾對荷蘭奪勝投！世界12強棒球賽今（14）日迎來第2天賽事，中華隊第2戰交手中南美勁旅多明尼加隊，派出樂天桃猿低肩側投「老虎」黃子鵬先發，尋求奪下預賽2連勝。黃子鵬過去在2023年世界棒球經典賽，曾先發出戰荷蘭並且拿下勝投，相對罕見的投球姿勢，以及豐富的國際賽經驗，有機會挑戰壓制多明尼加打線，為中華隊再下一城。
豐富國際賽經驗 曾投荷蘭打線更強大
現年30歲的黃子鵬，是樂天輪值的主力本土投手，出賽16場先發，拿下5勝7敗，採低肩側投姿勢，面對多明尼加隊期望發揮奇效。
過去曾參與2019年世界12強棒球賽、2023年世界棒球經典賽，雖然在前屆12強賽沒有獲得出場機會，但在去年經典賽中，扛下荷蘭戰先發。荷蘭打線中有多位大聯盟先發等級球星，包含當時效力波士頓紅襪的Xander Bogaerts以及聖地牙哥教士的Jurickson Profar。
該場比賽，黃子鵬主投2.2局，用了56球，雖然因為暴投、捕逸失掉分數，但其實只被敲出2支安打，相當有效地完成了前段壓制任務，退場時讓中華隊以5：2取得領先。最終，也在牛棚協力守成下，收下勝投。
墨聯打者為主力 仍要小心長打火力
相比前次賽事，由於美國職棒大聯盟依舊沒有開放40人名單內球員參賽的關係，因此許多來自多明尼加的大聯盟好手，皆無法代表國家出戰本次12強賽。多明尼加的打擊陣容當中，皆以目前效力於墨西哥聯盟的好手與小聯盟體系球員為主。
儘管如此，打線中仍有不少長打好手，包含曾效力巴爾的摩金鶯、堪薩斯皇家隊的Kelvin Gutierrez，小聯盟2A的一壘手Rainer Nunez，本季敲出12轟；另外，目前效力墨聯的Arismendy Alcantara，過去在2022、2023賽季在日職火腿隊打拼。
多明尼加首戰以6：1擊敗古巴，雖然前6局都沒有得分，但在7、8局接連灌入分數，其中就包含Arismendy Alcantara、Rainer Nunez等人的適時安打，同樣是黃子鵬以及牛棚群需要多加防備的對象。
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現年30歲的黃子鵬，是樂天輪值的主力本土投手，出賽16場先發，拿下5勝7敗，採低肩側投姿勢，面對多明尼加隊期望發揮奇效。
過去曾參與2019年世界12強棒球賽、2023年世界棒球經典賽，雖然在前屆12強賽沒有獲得出場機會，但在去年經典賽中，扛下荷蘭戰先發。荷蘭打線中有多位大聯盟先發等級球星，包含當時效力波士頓紅襪的Xander Bogaerts以及聖地牙哥教士的Jurickson Profar。
該場比賽，黃子鵬主投2.2局，用了56球，雖然因為暴投、捕逸失掉分數，但其實只被敲出2支安打，相當有效地完成了前段壓制任務，退場時讓中華隊以5：2取得領先。最終，也在牛棚協力守成下，收下勝投。
墨聯打者為主力 仍要小心長打火力
相比前次賽事，由於美國職棒大聯盟依舊沒有開放40人名單內球員參賽的關係，因此許多來自多明尼加的大聯盟好手，皆無法代表國家出戰本次12強賽。多明尼加的打擊陣容當中，皆以目前效力於墨西哥聯盟的好手與小聯盟體系球員為主。
儘管如此，打線中仍有不少長打好手，包含曾效力巴爾的摩金鶯、堪薩斯皇家隊的Kelvin Gutierrez，小聯盟2A的一壘手Rainer Nunez，本季敲出12轟；另外，目前效力墨聯的Arismendy Alcantara，過去在2022、2023賽季在日職火腿隊打拼。
多明尼加首戰以6：1擊敗古巴，雖然前6局都沒有得分，但在7、8局接連灌入分數，其中就包含Arismendy Alcantara、Rainer Nunez等人的適時安打，同樣是黃子鵬以及牛棚群需要多加防備的對象。