我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊在世界12強棒球賽首戰擊敗韓國隊後，今（14）日面對明尼加隊的比賽，將派出樂天桃猿投手黃子鵬先發。（圖／記者林柏年攝）

經典賽曾對荷蘭奪勝投！世界12強棒球賽今（14）日迎來第2天賽事，中華隊第2戰交手中南美勁旅多明尼加隊，派出樂天桃猿低肩側投「老虎」黃子鵬先發，尋求奪下預賽2連勝。現年30歲的黃子鵬，是樂天輪值的主力本土投手，出賽16場先發，拿下5勝7敗，採低肩側投姿勢，面對多明尼加隊期望發揮奇效。過去曾參與2019年世界12強棒球賽、2023年世界棒球經典賽，雖然在前屆12強賽沒有獲得出場機會，但在去年經典賽中，扛下荷蘭戰先發，退場時讓中華隊以5：2取得領先。最終，也在牛棚協力守成下，收下勝投。相比前次賽事，由於美國職棒大聯盟依舊沒有開放40人名單內球員參賽的關係，因此許多來自多明尼加的大聯盟好手，皆無法代表國家出戰本次12強賽儘管如此，打線中仍有不少長打好手，包含曾效力巴爾的摩金鶯、堪薩斯皇家隊的Kelvin Gutierrez，小聯盟2A的一壘手Rainer Nunez，本季敲出12轟；另外，目前效力墨聯的Arismendy Alcantara，過去在2022、2023賽季在日職火腿隊打拼。多明尼加首戰以6：1擊敗古巴，雖然前6局都沒有得分，