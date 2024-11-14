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▲全美臺灣同鄉會總會長陳桂鈴一行30多人聽取和欣光通科技股份有限公司簡報。(圖／南市府提供)

▲全美臺灣同鄉會總會長陳桂鈴一行30多人聽取精誠資訊股份有限公司簡報公司概況。(圖／南市府提供)

由全美臺灣同鄉會陳桂鈴總會長率領團員一行30多人，於今(14)日參訪臺南沙崙智慧綠能科學城，參訪包括沙崙綠能科技示範場域進駐廠商以及走訪資安暨智慧科技大樓的資安服務基地ACW SOUTH，一次綜覽沙崙最新綠能低碳科技發展及前瞻資安服務發展。經發局長林榮川期盼透過這次參訪與全美臺灣同鄉會開啟合作契機，為沙崙智慧綠能科學城串聯更多國際合作機會。今天的參訪活動由沙崙智慧綠能科學城辦公室規劃，科學城進駐廠商和欣光通葉律松董事長於參訪中說明綠色轉型成果，從傳統燈具燈飾轉型為綠能低碳產品，並透過生理光光源專利整合開發，提供健康、智慧控制、節能與安全的產品，已成功應用在醫院、長照、學校等場域。精誠資訊於沙崙設立「智慧綠能中心」，每月舉辦永續講座，推廣ESG及綠能永續議題，於本次參訪中介紹雲端碳管理系統及能源管理平台，推進碳盤查數位化，提供一站式服務，有效協助企業降低能源成本、減少碳排放。數位產業署主導的ACW SOUTH沙崙資安服務基地，現場說明提供企業資安人才培訓及資安產品驗測服務，並實地展示半導體、綠能等新興產業的資安攻防情境。林榮川表示，沙崙智慧綠能科學城自105年持續投入資源至今，已展現出階段成果，與南科並列為臺南發展雙引擎。未來配合國科會規劃智慧科技大南方產業生態系計畫，以臺南沙崙智慧綠能科學城為重要核心，運用「擴算力」、「引人才」、「鏈場域」及「展應用」四大策略布局，全力促成AI產業化、產業AI化，達成「均衡臺灣」、「韌性臺灣」、「健康臺灣」之總統施政目標。未來沙崙將成為臺南市人工智慧研發的重要基地，目前全區截至113年10月底已有包含中研院、工研院、國研院在內等136家公私機構進駐，共計2,079位就業人數，為在地企業提供更多創新發展的機會。透過這次參訪與全美臺灣同鄉會開啟合作契機，期望為沙崙智慧綠能科學城串聯更多國際合作機會。