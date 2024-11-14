台中市長盧秀燕被看好2028年代表國民黨參選總統，但盧秀燕2026年就會卸任市長，是否要先參選國民黨主席，保持政治能量，引發關注。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，盧秀燕選黨主席各有優缺點，不過若她有意參選2028，那就應該要選黨主席。
黃暐瀚今（14）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，盧秀燕若當黨主席有3個好處，一是掌握黨機器，二是2026年九合一選舉時，輔選會和地方諸侯更緊密結合，三是有了前面兩個基礎後，2028總統人選就是她了。
不過黃暐瀚指出，盧秀燕當黨主席也有壞處，一是市政、黨務會兩頭燒，接下來台中市議會會變成關注焦點，每個台中市民進黨議員都可以罵國民黨主席；二就是兩岸議題要提前被迫表態，「可是要選總統的人，連這個都沒辦法確定，拿出招牌，又怎麼可能選得贏？」
黃暐瀚認為，當黨主席好壞都有，如果盧秀燕有想要參選2028，或是國民黨有想要重回執政，那盧秀燕就應該要選黨主席。
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不過黃暐瀚指出，盧秀燕當黨主席也有壞處，一是市政、黨務會兩頭燒，接下來台中市議會會變成關注焦點，每個台中市民進黨議員都可以罵國民黨主席；二就是兩岸議題要提前被迫表態，「可是要選總統的人，連這個都沒辦法確定，拿出招牌，又怎麼可能選得贏？」
黃暐瀚認為，當黨主席好壞都有，如果盧秀燕有想要參選2028，或是國民黨有想要重回執政，那盧秀燕就應該要選黨主席。