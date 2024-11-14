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▲天兔颱風在今（14）日8時的中心位置在北緯 17.2 度，東經 123.1 度，以每小時22公里速度，向西北進行。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署今（14）日上午公布的120小時颱風暴風侵襲機率顯示，目前只有恆春為92%，台東縣82%、綠島81%，其餘各縣市都未達8成。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi）預計將在明（15）日北轉，朝台灣方向逼近，目前中央氣象署已經對其發布「海上警報」，陸上警報預估今（14）日下半天發布。民眾最關注明（15）日自己所處縣市是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理11月15日（週五）全台各縣市停班停課最新通知。至於有那些地方會出現達停班課的風雨？氣象專家吳聖宇昨（13）日在臉書粉專表示，天兔正快速往台灣靠近中，過去一段時間看起來它走得相當快，強度也逐漸增強，預估明（15）日快速靠近恆春半島、台東近海。吳聖宇也說，15日大概只有台東縣、恆春半島、綠島以及蘭嶼比較有機會放停班停課。📍北部地區台北市：尚未宣布。新北市：尚未宣布。基隆市：尚未宣布。桃園市：尚未宣布。宜蘭縣：尚未宣布。新竹市：尚未宣布。新竹縣：尚未宣布。📍中部地區台中市：尚未宣布。苗栗縣：尚未宣布。彰化縣：尚未宣布。南投縣：尚未宣布。雲林縣：尚未宣布。📍南部地區嘉義縣：尚未宣布。嘉義市：尚未宣布。台南市：尚未宣布。高雄市：尚未宣布。屏東縣：尚未宣布。📍東部地區花蓮縣：尚未宣布。台東縣：尚未宣布。📍外島地區澎湖縣：尚未宣布。連江縣：尚未宣布。金門縣：尚未宣布。天兔颱風在今（14）日8時的中心位置在北緯 17.2 度，東經 123.1 度，以每小時22公里速度，向西北進行。據中央氣象署今（14）日上午公布的120小時颱風暴風侵襲機率顯示，目前只有恆春為92%，台東縣82%、綠島81%，其餘各縣市都未達8成。據國家災害防救科技中心統整各國預測天兔颱風的路徑顯示，天兔將從明（15）日開始從巴士海峽一路北上，其暴風圈將在明（15）日影響台灣恆春半島、台東縣等地區，目前日本氣象廳預測天兔將會從屏東西部登陸，其餘國家則大多認為會從恆春半島登陸。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。