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▲高雄21歲王姓女子（左）與男閨蜜（右）的最後身影。（圖／翻攝畫面）

▲目前王姓女子的社群平台處於關閉狀態。（圖／翻攝自Instagram）

高雄市一名21歲王姓女子在本月6日出國後，疑似被載往緬甸最恐怖的「泰昌園區」，還傳訊給親友要求贖金。警方追查影像中站在王姓女子旁的長髮閨蜜，其實是王女的葉姓國中男同學，目前兩人雙雙失聯，警方正嘗試營救中。王姓女子有著長髮、清秀臉龐和大眼，疑似因為葉姓男閨蜜一句「可以來泰國聚一聚」而出國，沒想到一下機就遭人擄到疑似號稱緬甸東部最恐怖的泰昌園區，王女曾隨手錄了園區畫面向男友求救，似乎想試圖逃跑，最後發的訊息定格在「我可能快要死了」，之後就音訊全無，目前王姓女子的IG帳號已改為關閉狀態。本月7日王女父親疑似收到勒索贖金簡訊，對方要求王女家人要支付新台幣200萬元才放人，據了解，王父住在屏東、王母住在高雄鳳山，2人分別向轄區警局報案，警方再前往王女住處訪視，並通報外交部緊急協尋中心協尋在案，也報請高雄地檢署指揮偵辦，依人口販運案件積極追查。13日曝光的王姓女子最後身影的監視器畫面中，可以看到兩名長頭髮的人，因此外界一度以為閨蜜是女性，實際上是暱稱「Adju阿嘟」的生理男，目前身體和身份仍是男性，與王女同為21歲，來自屏東的他是王女的國中同學，有著多年的交情。王女出國前曾告訴家人，說11月6日和閨密要去泰國玩，結果當天晚間王母便接到她傳Line訊息，說她被拿槍的人載到緬甸，也又要轉車去寮國，她聯絡不到閨密，很害怕；而王父也在7日收到勒索簡訊，因此也馬上報警。一開始王母以為是王女的男友擄人，但經警方調查，王女的男友人也在台灣，警方最終循線判定王女是被男閨蜜騙出國，他慷慨地出錢讓王女出國，有可能是要「抓交替」，也可能本身就是集團幹部之一，詳細案情仍有待警方釐清。泰昌園區位於緬甸妙瓦底鎮南約50公里的山上，共有6個小園區組成，因為沒有名字，當地人統稱為泰昌園區，只能透過座標定位，受反政府武裝集團保護，網路流傳有人冒險拍影片警告「一但進入，插翅難逃」。根據《香港01》報導，泰昌園區的營救難度很大，打人和電擊更是家常便飯，該園區會使用豬仔的手機以IG、LINE、微信或WhatsApp與家人聯繫，並且讓豬仔從事電信詐騙，業績沒達標就會毆打或滾水燙皮，手段殘忍。