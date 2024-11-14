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2024年世界棒球12強賽正如火如荼在台北進行，隨著中颱「天兔」逐步靠近台灣，台北市長蔣萬安表示，若颱風影響導致台北市宣布「停班停課」，當日賽事將取消，並會另訂日期進行賽程異動，以確保參賽球隊、球迷與工作人員的安全。另外，主辦單位中華棒協也將配合北市府立即暫停賽事，一併同步公布因賽程變動調整所需的退票與購票辦法。中央氣象署於今（14）日清晨5時30分發布「天兔」海上颱風警報，預計今天下午就會發布陸上颱風警報。台北市長蔣萬安指出，若台北市因颱風宣布停班停課，當日12強賽事將依照市府規定取消。蔣萬安說：「市府會隨時掌握颱風動態，若宣布停班停課，當日比賽將取消，並和棒協討論後續安排。」棒協進一步說明，「基於天候變化無法預測，考量各參賽球隊、球迷與工作人員安全，若台北市宣布停班停課，本會也將立即暫停當天賽事，並與WBSC技術官員討論後續新的比賽的日期、時間以及地點，並也將一併同步公布因賽程變動調整所需的退票與購票辦法。」中央氣象署簡任技正伍婉華指出，天兔颱風即將進入巴士海峽，由於環境不利發展，強度將慢慢減弱，開始侵襲台灣時，預估將會是「偏弱的中颱」，氣象署最快今天下午5時30分發布陸上警報，天兔颱風大方向會持續往北，明天中午前後暴風圈就會接觸台灣陸地。不過當暴風圈接觸台灣陸地後，明天下半天的天兔颱風將會有2種劇本，第一是受太平洋高壓減弱的導引，往東北轉向並貼著台灣北上；第二是天兔颱風「強度快速減弱」，受太平洋高壓影響小，結果順著中下層「東北往西南的氣流」，轉往西南前進，最後慢慢消散。