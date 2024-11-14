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川普再當選美國總統，市場也關注對全球及台灣經貿影響，中央銀行總裁楊金龍今（14）日也被問到當得知川普勝出的心情感受，他坦言「有一種挑戰」，畢竟川普是商人性格，比較不容易預測，不能預測就是一個uncertainty（不確定性），對金融市場來說不確性就是一個大問題，而對央行的挑戰，外匯市場本身就是很大挑戰，大家原本預估美國降息後，美元就會弱下來，沒想到又上去，而且又那麼強，所有幣別兌美元都貶值。楊金龍今日赴立法院財政委員會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」專題報告，民進黨立委李坤城質詢楊金龍得知川普當選後的心情感受如何？楊金龍首度透露「有一種挑戰」，因為川普是商人性格，雖然競選期間也提出很多政見，但川普比較不容易預測，不能預測就是一個uncertainty（不確定性），對金融市場來講「不確性」就是一個大問題，這就是一個挑戰。至於川普當選央行的挑戰在哪？楊金龍說，外匯市場本身就是很大挑戰，大家原本預期美國聯準會（Fed）降息後，美元會弱下來，沒想到又跑上去，而且還那麼強，所有幣別兌美元都貶值。除了外匯市場的挑戰之外，楊金龍也提到，川普揚言大幅加徵關稅，台灣是以貿易導向的經濟體，若美國拉高關稅，對全球貿易、台灣經濟都帶來衝擊，也必須關注後續對通膨的影響。楊金龍還談到，原本市場認為美國聯準會將走向寬鬆道路，但現在是不是繼續寬鬆，仍有不確定性，央行會密切注意，並順勢調整，不會逆勢而為，有信心，但要審慎因應。