我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Antetokounmpo在首節幾乎扛下公鹿所有得分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA密爾瓦基Antetokounmpo 此役34投21中，罰球17中16，另有14籃板和7助攻。公鹿下半場一度落後18分，仍完成大逆轉，公鹿Brook Lopez貢獻29分，也功在贏球。此外，第三節還剩約3分鐘時，活塞 Isaiah Stewart 因拉扯 Antetokounmpo 球衣而被判為二級惡意犯規並遭驅逐，Antetokounmpo則慘摔在地，一度痛苦無法起身，所幸最終並無大礙，罰球命中後帶領公鹿展開反攻。