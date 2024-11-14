NBA密爾瓦基公鹿球星Giannis Antetokounmpo在延長賽轟下59分，率隊以127：120擊敗底特律活塞，這是本季NBA球員單場最高得分，也是 Antetokounmpo 個人生涯第二高紀錄，僅次於他上季對溜馬砍下的64分。
Antetokounmpo 此役34投21中，罰球17中16，另有14籃板和7助攻。公鹿下半場一度落後18分，仍完成大逆轉，公鹿Brook Lopez貢獻29分，也功在贏球。
Antetokounmpo在首節幾乎扛下公鹿所有得分，單節10投7中，同時罰球全中，拿下球隊前24分中的22分。
此外，第三節還剩約3分鐘時，活塞 Isaiah Stewart 因拉扯 Antetokounmpo 球衣而被判為二級惡意犯規並遭驅逐，Antetokounmpo則慘摔在地，一度痛苦無法起身，所幸最終並無大礙，罰球命中後帶領公鹿展開反攻。
根據統計，自2018-19 賽季以來，公鹿對活塞的對戰紀錄提升至22勝1負，並贏下對戰活塞的10連勝。
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Antetokounmpo在首節幾乎扛下公鹿所有得分，單節10投7中，同時罰球全中，拿下球隊前24分中的22分。
此外，第三節還剩約3分鐘時，活塞 Isaiah Stewart 因拉扯 Antetokounmpo 球衣而被判為二級惡意犯規並遭驅逐，Antetokounmpo則慘摔在地，一度痛苦無法起身，所幸最終並無大礙，罰球命中後帶領公鹿展開反攻。
根據統計，自2018-19 賽季以來，公鹿對活塞的對戰紀錄提升至22勝1負，並贏下對戰活塞的10連勝。