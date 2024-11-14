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宏都拉斯在2023年與台灣斷交，並轉往與中國進行建交，原本預期能獲得龐大白蝦市場，卻事與願違，中國開出的收購價僅不到成本價的75%之外，在斷交後失去台灣市場，更使得宏都拉斯白蝦出口量大幅下降，導致約4500萬美元的潛在損失。根據《中美洲360》（Centroamérica360）報導，宏都拉斯國家水產養殖協會（Andah）理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）透露，由於失去台灣市場，宏都拉斯今年的蝦類出口將創下有史以來最大的減幅，可能導致約4500萬美元（約台幣14.65億元）的潛在損失。據哈維耶說法，Andah的初步數據顯示，今年預計出口約6000萬鎊，相比2023年出口的7890萬鎊，年減1890萬鎊，顯示白蝦出口量大幅下降24%。哈維耶表示，今年蝦類的出口額預計為2.2億美元，相較前一年的2.657億美元，減少了約4500萬美元。報導指出，宏都拉斯蝦類出口減少的主要原因是對台灣的出口量大幅下滑。截至10月31日，對台灣的出口量已從去年的2210萬磅下降至740萬磅。2023年，宏都拉斯女總統卡斯楚（Xiomara Castro）執政後，決定與台灣斷交，並終止自由貿易協定，導致宏都拉斯蝦類出口至台灣會被徵收20%的關稅，使進入台灣市場更加困難。喬盧特卡中小型水產養殖協會主席克魯茲（Wilmer Cruz）在接受《論壇報》（La Tribuna）訪問時，對於當前情況表達擔憂，「冬季時水域缺乏氧氣，導致白蝦大量死亡。我們其中一名生產商薩拉薩（Marlon Salazar）便在一座養殖池中，損失了約1萬磅蝦。」克魯茲稱，「目前我們有存貨，但卻找不到市場來銷售產品。中國趁機壓低價格，甚至不足生產成本的75%。」另一名小型生產商曼薩納雷斯（Eugenio Manzanares）也表達了對於中國承諾吸收宏都拉斯蝦類市場的失望，「他們說會購買我們的產品，但最終只出口了兩個貨櫃作為樣品，就此擱置。企業以為會出口，便開始投入養殖，但最終中國提出的價格非常低。」Andah於10月時指出，與中國達成的購買250個貨櫃的協議未能實現，最終中國只購入了兩個貨櫃，用於在中國青島的全球海鮮博覽會上展示。受到最嚴重影響的是喬魯特卡和巴耶省的生產商，由於無法進入國際市場，這些地區報告了顯著的損失。