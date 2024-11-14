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2024年世界棒壘球聯盟（WBSC）舉辦的12強賽，B組預賽在台北開打，本屆多明尼加陣容以墨西哥聯盟和小聯盟選手為主，並有多位擁有大聯盟與日職經驗的強投坐鎮，後援戰力更被視為S級，即便是整體實力最強的日本也難以攻破。今（14）日晚上6點30分，中華隊將在大巨蛋交手多明尼加，若能取勝距離晉級東京超級循環賽更進一步。多明尼加打線主力來自墨西哥聯盟與小聯盟，包括Kelvin Gutiérrez、Rainer Nunez和Arismendy Alcántara等好手。Gutiérrez本季在墨西哥聯盟表現亮眼，繳出打擊率0.333、11轟的成績，Nunez則在小聯盟2A擊出12發全壘打、54分打點，皆具備一棒翻轉戰局的能力。Alcántara也擁有日職經驗，強大攻擊火力將帶給中華隊投手挑戰。投手陣容方面，效力於統一獅的裴瑞茲（Héctor Pérez）以穩定的後援成績備受重視，他在本季中職例行賽出賽36場，防禦率僅1.50，預期在12強賽中成為多明尼加後援重心。此外，效力於日本廣島鯉魚的Robert Corniel擁有160公里火球，而前MLB救援王Alex Colomé也皆在名單內，後援陣容實力驚人。威能帝本季在中職25場先發出賽，主投151.2局，繳出10勝8敗、防禦率3.50成績。效力中職2年時間，威能帝被擊出過9支全壘打，本屆中華隊打者中，李凱威、岳東華和吉力吉撈・鞏冠都曾他手中開轟。此外，裴瑞茲相當熟悉台灣打者，今天有望以後援身分登板。