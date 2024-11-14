我是廣告 請繼續往下閱讀

▲城市咖啡市集。（圖／高市府觀光局提供）

高市府觀光局美食活動接力推出，「2024高雄城市咖啡節」將於11月23日、24日，於北高雄凹子底公園登場。活動集結高雄從山區原鄉部落到海邊、再到市區知名咖啡及甜點店家共計60家。用市集方式搭配特色咖啡店家，並透過現場許多咖啡職人分享及交流活動，加深民眾對高雄咖啡的印象。高市府觀光局長高閔琳表示，今年首次舉辦「2024高雄城市咖啡節」，集結高雄各地區不同特色和咖啡故事的店家。其中，高雄原鄉部落及東高雄地區近年不少青農返鄉種植咖啡，每杯咖啡皆是從產地直接到餐桌，種、烘、煮一條龍，不僅新鮮也減少許多碳足跡，展現高雄咖啡的硬實力。市區也有許多自家烘焙、精品咖啡或各種不同特色的個性咖啡館。觀光局補充，活動除熱鬧的咖啡市集外，每日更有限量的手沖與拉花體驗教學，另有咖啡相關食農教育、料理教學與農特產品嘗活動，加上舞台表演，精彩可期。同時，更與農業局「神農市集」聯合辦理，民眾不僅可以感受城市咖啡節的幸福感，也能就近順道購買優質農特產品，非常方便。也歡迎民眾搭乘大眾運輸如捷運前來，不僅交通方便更能節能減碳。