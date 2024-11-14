我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《海洋奇緣2》中的半神人毛伊，外型和為此角聲音演出的巨石強森很相似，巨石強森的號召力也被認為對片子的票房有很大加持。（圖／摘自IMDb）

從摔角界轉進大銀幕的巨石強森，曾經是好萊塢年收入最高的男星，到現在依然是片商倚重的大牌。這個月由他現身主演和獻聲主演的《紅色一號》、《海洋奇緣2》將接連推出，後者在美國的預售成績還超越暑期票房冠軍《腦筋急轉彎2》，被看好首周票房有機會打破兩集《冰雪奇緣》的紀錄。北美賣座情況從9月下旬起已經冷了一陣子，本週《紅色一號》在美國上映，各方期待能打響年底假期強片攻勢的第一砲，不管表現如何，巨石強森的行情都居高不下。好萊塢巨星通常一年只出一部作品，能夠「自己打自己」的機會少之又少，巨石強森雖然是自己有露臉和沒露臉的影片先後上映，卻因為檔期很近，還是有可能會互相廝殺。這兩部片各有各的賣點：《紅色一號》聖誕節的元素濃厚，是全家大小歡度佳節的好選擇，又有巨石強森與前任「美國隊長」克里斯伊凡首度合作的噱頭，卡司話題很強 ; 《海洋奇緣2》則是首集美國票房近2億5000萬美元，續集深受期待，早就有很廣大的基本盤。這兩部片若能在美國雙開紅盤，巨石強森的「票房保證」招牌就會更加閃閃發亮。來到台灣，市場的情況與美國又不太相同。《紅色一號》已搶先上映且拿下票房冠軍，突破聖誕節主題電影在台灣向來不易有太熱烈反應的魔咒，顯然巨石強森的威力對台灣觀眾也一樣強大。倒是《海洋奇緣》當年首集在春節檔全台上映後，賣座表現不差卻算不上非常熱烈，全台1.05億元作收，續集想要像在美國一樣有機會挑戰《腦筋急轉彎2》的機率不是太高。中文版的配音人員找來「金光閃閃」的陣容：Matzka再度替巨石強森聲音演出的半神人毛伊作為中文的代言人，金曲獎最佳新人Makav真愛則是替長大後的女主角莫娜獻聲，另一位金曲獎贏家阿爆（阿仍仍）則是聲音詮釋邪魅反派瑪丹姬，讓中文版也具備了卡司上的吸引力，同樣很有話題。迪士尼曾經有《冰雪奇緣》在台灣從首集票房數字尚佳到續集大爆發熱賣的紀錄，也期待《海洋奇緣2》可以創造類似的好成績。