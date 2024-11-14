我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范琪斐坦言和老公對生活的觀點不同、老公出現第三者，因此決議離婚。（圖／范琪斐 IG）

▲范琪斐（右）的丈夫已有年輕第三者，因此他們20年的婚姻最終劃下句點。（圖／取自范琪斐臉書粉絲專頁）

資深媒體人范琪斐與美籍丈夫Roberto（蘿蔔頭）結束近20年的婚姻後，首度在YouTube頻道上公開分享這段20年婚姻的結束過程。她透露，在信任的基礎上堅信婚姻穩固，卻在最後無奈接受年僅20幾歲的第三者登堂入室、住3個禮拜的現實。提及此事，她忍不住落淚。甚是回憶起當時跟丈夫要求不要再和該女性聯絡時，換來的卻是一句「不可能，隨便妳要怎麼辦。」范琪斐回憶，當時她準備隨丈夫參加韓國藝術季，但對方卻回絕，直言「我不要妳去，因為我要帶別人去！」這讓她感到震驚不已，才意識到婚姻裂痕的存在。她表示，蘿蔔頭的行為早有跡可循，但她選擇相信對方所說的「只是朋友」。然而，該名20多歲的小三不僅與蘿蔔頭一起出遊，甚至以冷氣壞了為由，在范琪斐家中住了3週。范琪斐表示，蘿蔔頭曾經形容她是「陽光、空氣和水」，並認為他們之間的關係無法取代，然而最後仍然被告知已有他人可以取而代之。她哀傷地回憶，當她要求丈夫停止與該「女性友人」接觸時，卻得到冷淡回應：「不可能，隨便妳要怎麼辦。」隨後她發現對方不僅拒絕分手，還進一步坦承已經與小三建立起感情關係。即便如此，范琪斐在公開分享過程中強調，自己不會因此怪罪蘿蔔頭，並希望離婚後不會對第三者產生過多負面影響。她鼓勵其他女性保持自我，並相信她的故事能帶來一些啟發。范琪斐說，20年的婚姻雖然結束，但她仍將以堅強的姿態面對未來，也希望這段經歷能幫助有類似困境的人找到出路。