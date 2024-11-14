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巴西最高法院13日晚間發生一起連環爆炸案，造成一名男子死亡，案發當下包含法官與法院人員都已緊急疏散，鄰近的總統府與國會更提高警戒，由於巴西即將舉行G20峰會，更將在17日迎接中國國家主席習近平進行國是訪問，這起事件引發維安疑慮。《法新社》、《路透社》報導，巴西最高法院13日晚間發生連續2次爆炸，且爆炸之間僅相隔20秒，巴西首都巴西利亞聯邦特區首長雷奧（Celina Leao）指出，該名男子試圖攜帶炸彈進入法院，最終在入口處引爆身亡，並被初步判定為自殺攻擊事件。巴西警方表示，死者身上可能藏有其他爆炸物，需小心處理以防進一步危害，法院隨後發表聲明，指出在法院甚至可以聽見2聲非常劇烈的爆炸聲響，所幸所有法官與職員皆安全撤離。警方指出，第一起爆炸發生於法院附近停車場內一輛汽車的後行李箱，第二次爆炸則發生在法院大樓前廣場上，當局已派遣拆彈小組進行調查，當地媒體則將這起爆炸描述為對政府機構的攻擊事件，事件仍在持續調查中。由於巴西即將於本月17日迎接中國國家主席習近平的國是訪問，18、19日更將舉辦於里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會。雖然主要會議不在巴西，但此事件加強了對於峰會期間安全維護的關注，而巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在爆炸發生前不久剛離開總統府，並未受影響。