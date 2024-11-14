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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為保全犯罪所得追徵，日前已聲請法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計3883萬7712元。對此民眾黨前中央委員張益贍分析五觀點，「可看到更多柯文哲政治獻金洗錢狀況」。對於法院裁定扣押木可公司相關銀行帳戶，合計共3883萬7712元。張益贍指出，張益贍表示有五點看法，首先是李文宗、李文娟說了；其次，扣押京華城土地裁定書中，指出1500萬元是部分賄款，這是誰說的？而被寫進裁定書中。第三，推測李文宗可能性很大，因為在2022年11月1日收，隔日就成立眾望基金會，登記財產1000萬元，而李文宗是眾望董事長，而當時又是捷運公司董事長，若不交代其來源，收受賄賂嫌疑就必須李文宗自己扛，所以是否因此吐實把責任推給柯文哲？第四，除了眾望之外，李文宗是否也交代包含競選總部匿名及人頭捐款、假發票假薪資核銷支出、木可權利金和銷售金額及金流去向？第五，扣押木可4000萬元的法院裁定書，可以看到更多柯文哲政治獻金洗錢的狀況。