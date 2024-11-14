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友善通報網奏效！臺中市一名富二代在自家高級住宅大樓內開賭場，以為可以掩人耳目，躲避員警追緝，卻還是栽了！台中市員警26日深夜趁賭客拚輸贏之際，一擁而上逮人，甕中捉鱉查獲9人，還有大量的大麻、菸彈等毒品，警詢後全依賭博、毒品罪嫌送辦。中市警局第二分局永興派出所日前獲悉有賭場藏身在轄內北區大樓豪宅內，違法賭德州撲克，經多日埋伏蒐證後，向法院聲請搜索票，於113年10月26日04時許深夜突擊，大批警力衝進賭場內大喊：「不要動！趴下！」，讓屋內賭客全都嚇了一跳，現場賭桌、賭資、賭具都來不及收，只能乖乖蹲在地上就範，牌桌上一疊又一疊的籌碼，賭金高達8萬多元，員警甚至還在屋內查獲大麻１包（含袋重3.49公克）、大麻吸食器1組、電子煙彈17顆(初驗呈毒品卡西酮反應)，當場將賭場負責人26歲賴姓男子及賭客共9人一舉逮獲。該賭場藏身在臺中市北區一棟豪宅大樓內，是賭場負責人賴姓男子自有住宅，以為將賭場選在高級住宅區，就能掩人耳目，但因附近住戶出入單純，卻在深夜經常有賭客進進出出，大樓外也停滿豪車，屋內更是傳來嘻笑打鬧聲，引起街坊鄰居側目，經了解賴姓男子為富二代，選在自家閒置的房產內設置賭場，並開設LINE群組招攬賭客，以「高級會所、美食、飲料」吸客，引來不少同為富二代的賭客上門，賭客皆約2、30歲左右，家境都不錯，全身名牌服飾、包包，跟負責人賴姓男子多為原本相識，或朋友介紹，大多為有錢有閒人士，經常聚賭消遣時間，每個月賭金金流高達新臺幣1,300萬元。第二分局分局長周俊銘表示，賭博不僅使人上癮，甚至可能導致一生受損，且往往衍生其他犯罪行為，職業賭場的存在對社會治安構成威脅，將持續加強打擊，呼籲民眾遠離賭博，切勿心存僥倖。另持續發輝「友善通報獎」，鼓勵居民勇於通報，讓市民更積極地參與友善通報活動，讓「友善通報網」的服務深入人心，使更多市民成為維護社區安全的積極一員。