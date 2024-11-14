近日超夯的數位卡牌遊戲《寶可夢 TCG Pocket》，將寶可夢實體卡牌轉為數位化，在全球掀起一陣寶可夢卡牌熱潮。其中，最讓玩家敲碗期待的「卡片交換」功能目前尚未開放，但官方今（14）在官網上公告預計2025年1月中會新增此功能，讓玩家能夠與其他玩家交換部分卡牌，同時也預告今年底之前還會有新的擴充包推出。
數位集換式卡牌遊戲《寶可夢TCG Pocket》，10月底上線，不到10天的時間，下載數據官方統計已經突破3000萬，相當驚人。遊戲中將實體卡牌數位化，玩家可以在遊戲內開數位卡包，收藏卡片、加好友進行對戰等，但卡片交換功能卻依舊顯示「Coming Soon」讓玩家引頸期盼。
今官方釋出最新消息，預計會在今年底之前追加新的擴充包。卡牌交換功能則預計會在2025年1月中旬推出，此外，除了卡牌交換功能之外，官方也正在著手開發其他新功能。新功能確切的上線日期則會在日後公布。雖然「卡片交換」日期還沒確定，但對於想要收集全套卡牌的玩家來說，至少可以等得到了。
集換式卡牌遊戲對於玩家來說，「搜集」是很大的樂趣，傳聞《寶可夢TCG Pocket》卡片交換功能釋出的前期可能不會開放給所有卡牌交換，會先限制在部分卡牌上，之後才會逐漸擴大可交易卡片的範圍。當交換功能上線後可能也會改變遊戲生態，重複開卡的痛點應該也會因此減輕。
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今官方釋出最新消息，預計會在今年底之前追加新的擴充包。卡牌交換功能則預計會在2025年1月中旬推出，此外，除了卡牌交換功能之外，官方也正在著手開發其他新功能。新功能確切的上線日期則會在日後公布。雖然「卡片交換」日期還沒確定，但對於想要收集全套卡牌的玩家來說，至少可以等得到了。
集換式卡牌遊戲對於玩家來說，「搜集」是很大的樂趣，傳聞《寶可夢TCG Pocket》卡片交換功能釋出的前期可能不會開放給所有卡牌交換，會先限制在部分卡牌上，之後才會逐漸擴大可交易卡片的範圍。當交換功能上線後可能也會改變遊戲生態，重複開卡的痛點應該也會因此減輕。