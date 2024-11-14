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密爾瓦基公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo今（14）日在以127：120擊敗底特律活塞的比賽中34投21中，狂砍59分14籃板和7助攻。事實上比賽最後時刻，他還有機會拿下60分，不過他本人拒絕這麼做，而是讓比賽到此為止。本季字母哥仍在進化，他在中距離跳投上的表現相當不錯，僅次於堪稱「中距離教科書」之一的DeMar DeRozan，厚實自己的武器庫，也變得更難以阻擋。事實上，在延長賽還剩30.9秒時，字母哥突破暴扣後已拿到59分，隨後活塞進攻不進，Taurean Prince保護籃板、並交給字母哥，比賽還剩10秒，現場的公鹿球迷都鼓譟要他再投一球，爭取拿到60分。不過字母哥最終沒有再進攻，還是選擇將比賽就此結束。在帶球到球場後，字母哥消耗完了這10秒，最後他本場得分定格在59分，也無緣達成職業生涯第二次的單場60分。字母哥上一次得到超過60分是在2023年12月14日，他該場比賽狂砍生涯新高的64分14籃板3助攻，帶領主場作戰的公鹿以140：126擊敗溜馬。垃圾時間不刷分是職業籃球場上不成文的規定，大多球員和球隊都會選擇遵守，以避免引起對方的不滿，在場上出現衝突。不過近年大家對於這樣的舉動寬容了許多，一些球員為了數據更好看，會在比賽大致底定時來個上籃或是出手三分，這樣的行為到底好不好？是外界不斷議論的話題。通常來說，這種關乎個人得分紀錄、或是單場60分、70分的數字，教練團都會盡量給球，球星也會盡量滿足球迷的希望，放手砍分。不過字母哥拒絕再去拿這1分，展現運動家分數，尊重對手和比賽。今天這場比賽，字母哥有7球是在禁區外、三分線內打進的中距離投籃，同時在這個範圍內的出手他只丟掉4球，當他能在這個範圍內穩定進球時，「希臘怪物」是無法被阻擋的。這並不是一場比賽的小樣本而已，字母哥本季在中距離方面的表現很出色。根據NBA官網數據， Antetokounmpo本季場均在15-19英尺距離能打進1.8球，僅次於DeMar DeRozan（2球）與Brandon Ingram並列聯盟第2。而且他的命中率有達到48.8%，為生涯最佳。本季Antetokounmpo一如既往地發揮自己攻擊籃框的優勢，但也增加中距離跳投上的出手，而且效果相當不錯。當他正處於這個狀態時，對手也只能望球興嘆。不過本季公鹿嚴格來說，只有他和「其他球員」，今晚也是打到延長賽才輸給活塞，這支球隊並沒有為巔峰期的 Antetokounmpo組建一支足夠有競爭力的陣容，這是最可惜的。