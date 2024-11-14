2024世界棒球12強賽火熱開打，昨（13）日晚間中華隊首戰對上南韓，打線大爆發，終場就以6：3拿下勝利，再次完成「好想贏韓國」的任務。賽後更有球迷好奇，為何近年來中華隊在國際賽事上擊敗韓國次數變多？對此，球迷們也點出各種關鍵因素。
真的好想贏韓國！中華隊曾陷入絕望11年
體育主播徐展元在2013年世界棒球經典賽(WBC)負責轉播台灣對決韓國一役，當時一直保持領先的中華隊，卻在八局下被韓國打出了逆轉全壘打，讓中華隊反而以2：3落敗，讓徐展元當下激動落淚，直接大喊「真的好想贏韓國！」
這句話也觸動了全台棒球迷的心，因為當時中華隊已經連續7年在大大小小的國際賽事上，都未能贏過韓國，這次連敗潮後續更延續到2017年，中華隊對戰韓國苦吞10連敗。
中華隊業餘球員出征！暴冷擊潰韓國全明星陣容
到了2018年雅加達亞運，當時中華隊派出的陣容中，只有7名中職球員，其餘全是業餘球員，而韓國則派出了一票韓職全明星，全力爭取金牌拚免役資格。
這場比賽開始之前，包含台灣球迷在內都不看好中華隊能贏下，結果中華隊先發吳昇峰展現壓制力，5局好投只失一分，後續牛棚接力也完全壓制韓職明星打者們，而在打線上，林加祐更是扛出兩分砲，終場中華隊就以2：1氣走韓國，相隔十二年後於亞運再度擊敗韓國。
中華隊一直贏韓國！轉運後拉出3連勝
而從2018年雅加達亞運取勝之後，中華隊戰韓國似乎已經不再顯得被動，隨後又在2019年第二屆世界12強棒球賽6強複賽擊敗韓國，先發張奕6.2局無失分，打線陳俊秀轟出3分砲，以7比0大勝，這場比賽也被韓國媒體封上「千葉慘案」。
隨後到杭州亞運，中華隊再度碰上韓國，先發派出20歲的左投林昱珉，6局無失分，後援也成功接棒無失分，最終中華隊以4比0完封韓國，拿下對韓3連勝。
不過後來的杭州亞運金牌戰，中華隊再次對決韓國，雖然「玉米」林昱珉再次繳出優質好投，但無奈打線熄火，終場以0比2輸球銀恨，讓韓國球員拿到免疫資格，對韓3連勝也中斷。
12強又贏韓國！大巨蛋上演煙火秀
昨（13）日晚間開打的「台韓大戰」，中華隊靠陳晨威、陳傑憲二局下的2發全壘打拿下6分，在台北大巨蛋上演煙火秀，抗韓奇俠「玉米」林昱珉再次繳出4.2局優質好投，只被敲2支安打、失2分，最終中華隊以6:3擊敗韓國，拿下預賽首勝。
賽事結果出爐後，也讓大批台灣球迷開始好奇「中華隊從好想贏韓國。到現在改變了什麼？」經過大量討論後，也得出幾項重點，首先是韓國棒球實力在2010年代達到頂峰，被譽為黃金世代，陣容中擁有秋信守、李大浩、金賢洙等具備MLB大聯盟實力等級的強打四棒海，當年常一棒轟出牆外逆轉戰局，投手也有大聯盟等級的柳賢振、吳昇桓、林昌勇等強投。
目前韓國棒球正在面臨換血潮，人才密集度不如以往，再加上12強賽大聯盟40人名單不能參賽，教士隊強打金河成、巨人隊的「風之孫」李政厚等，都只在電視機前幫國家隊加油。至於中華隊雖然也有重要戰力舊金山巨人的鄧愷威及匹茲堡海盜的鄭宗哲無法參加，但是中職打者水準早已明顯提升，打擊陣容比以前連貫，昨（14）日也在大巨蛋上演煙火秀，讓好想贏韓國不再只是口號。
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體育主播徐展元在2013年世界棒球經典賽(WBC)負責轉播台灣對決韓國一役，當時一直保持領先的中華隊，卻在八局下被韓國打出了逆轉全壘打，讓中華隊反而以2：3落敗，讓徐展元當下激動落淚，直接大喊「真的好想贏韓國！」
這句話也觸動了全台棒球迷的心，因為當時中華隊已經連續7年在大大小小的國際賽事上，都未能贏過韓國，這次連敗潮後續更延續到2017年，中華隊對戰韓國苦吞10連敗。
中華隊業餘球員出征！暴冷擊潰韓國全明星陣容
到了2018年雅加達亞運，當時中華隊派出的陣容中，只有7名中職球員，其餘全是業餘球員，而韓國則派出了一票韓職全明星，全力爭取金牌拚免役資格。
這場比賽開始之前，包含台灣球迷在內都不看好中華隊能贏下，結果中華隊先發吳昇峰展現壓制力，5局好投只失一分，後續牛棚接力也完全壓制韓職明星打者們，而在打線上，林加祐更是扛出兩分砲，終場中華隊就以2：1氣走韓國，相隔十二年後於亞運再度擊敗韓國。
中華隊一直贏韓國！轉運後拉出3連勝
而從2018年雅加達亞運取勝之後，中華隊戰韓國似乎已經不再顯得被動，隨後又在2019年第二屆世界12強棒球賽6強複賽擊敗韓國，先發張奕6.2局無失分，打線陳俊秀轟出3分砲，以7比0大勝，這場比賽也被韓國媒體封上「千葉慘案」。
隨後到杭州亞運，中華隊再度碰上韓國，先發派出20歲的左投林昱珉，6局無失分，後援也成功接棒無失分，最終中華隊以4比0完封韓國，拿下對韓3連勝。
不過後來的杭州亞運金牌戰，中華隊再次對決韓國，雖然「玉米」林昱珉再次繳出優質好投，但無奈打線熄火，終場以0比2輸球銀恨，讓韓國球員拿到免疫資格，對韓3連勝也中斷。
12強又贏韓國！大巨蛋上演煙火秀
昨（13）日晚間開打的「台韓大戰」，中華隊靠陳晨威、陳傑憲二局下的2發全壘打拿下6分，在台北大巨蛋上演煙火秀，抗韓奇俠「玉米」林昱珉再次繳出4.2局優質好投，只被敲2支安打、失2分，最終中華隊以6:3擊敗韓國，拿下預賽首勝。
賽事結果出爐後，也讓大批台灣球迷開始好奇「中華隊從好想贏韓國。到現在改變了什麼？」經過大量討論後，也得出幾項重點，首先是韓國棒球實力在2010年代達到頂峰，被譽為黃金世代，陣容中擁有秋信守、李大浩、金賢洙等具備MLB大聯盟實力等級的強打四棒海，當年常一棒轟出牆外逆轉戰局，投手也有大聯盟等級的柳賢振、吳昇桓、林昌勇等強投。
目前韓國棒球正在面臨換血潮，人才密集度不如以往，再加上12強賽大聯盟40人名單不能參賽，教士隊強打金河成、巨人隊的「風之孫」李政厚等，都只在電視機前幫國家隊加油。至於中華隊雖然也有重要戰力舊金山巨人的鄧愷威及匹茲堡海盜的鄭宗哲無法參加，但是中職打者水準早已明顯提升，打擊陣容比以前連貫，昨（14）日也在大巨蛋上演煙火秀，讓好想贏韓國不再只是口號。
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