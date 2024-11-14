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▲《老少女奇遇記2》鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文三位金獎影后再度合體，飛往日本展開異鄉之旅。（圖／八大提供）

▲《老少女奇遇記2》楊貴媚（右一）對於洪大姐（中）為愛走天涯的故事相當感動。（圖／八大提供）

《老少女奇遇記2》將在17日首播，影后楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文再度合體，展開日本之旅，嚴藝文執導的影集《影后》才剛上架獲得廣大迴響，在日本賞雪時也被美景打動到，直呼想拍一段異國戀曲的故事。而在第一站時，製作單位為了幫她慶生，還特地邀來曾與她合作《我的男孩》劇中飾演兒子角色的張軒睿，然而嚴藝文吐槽：「張軒睿都在被媚姐佔著好不好」，笑說自己根本沒時間和張軒睿相處。老少女們的第一站便挑戰高達20公尺的高空滑索，雖然出發前鍾欣凌充滿信心鼓舞大家，但換自己上場時卻頻頻喊「我不行！」，在高台上掙扎20分鐘才跨出第一步，完成後腿軟到需要楊貴媚和嚴藝文的攙扶。張軒睿同樣有懼高症，因此楊貴媚為了陪他一起，自己滑完了還是再挑戰了一次。節目中訪問了一些定居日本的台灣人，首集探訪旅日31年的洪大姐，她在丈夫過世後獨自養育孩子，並開設小餐館，堅持為當地朋友們提供餐食，故事讓楊貴媚深受感動。嚴藝文也感慨，在異鄉生活需要極大韌性與決心，自認若遇到文化衝擊可能會選擇回台。深入日本高知、雪地等地造訪當地台灣人後，嚴藝文笑說這次日本行以吃喝玩樂為主，不太會去想到工作上的事情，然而還是被美景打動到直呼：「但如果現在要我講的話，可以來拍一段異國戀曲，秋田的雪景，那個畫面很美，只是拍攝團隊可能會累死。」《老少女奇遇記2》17日起每週日晚間9點在八大戲劇台播出，帶領觀眾探索異鄉故事。