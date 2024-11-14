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台中市北屯區知名摩鐵傳出離奇死亡案件！一名歐姓女子（31歲）被人發現猝死在房內，同住的33歲張男發現後立即報警。警方指出，張男供稱歐女是朋友的前妻，對方要求幫忙商討80萬債務才相約，兩人13日下午14時許一同入住休息，臨時又改成住宿，自己今（14）日凌晨3時許外出買早餐，等到5時返回後赫然發現歐女已經死亡。警方指出，今天上午6時許，接到張男報案，稱在北屯區松竹南街某摩鐵內歐女失去生命跡象，手腳冰冷，後續警消人員立即趕抵現場，發現歐女已經明顯死亡，警方隨即封鎖現場，根據初步勘查，現場並無打鬥痕跡，判定無外力介入痕跡，歐女身上並無明顯外傷，另外，現場並沒有找到任何毒品、違禁品，歐女死亡原因仍待檢警相驗釐清。警方說明，報案人張女與歐女兩人，昨天14時許一同開車進入摩鐵，雙方僅是友人關係，張男供稱歐女是朋友的前妻，因為商討80萬債務問題才相約，原先兩人只選擇休息，後續又改成入住。張男也表示，自己今天3時許外出買早餐，直到5時許才返回，隨後就發現歐女已經身體冰冷，陳屍房內。此外，有傳言指出，2人有可能在房內吸食毒品一事，警方說仍要調查釐清，並無排除可能性，不過現場沒有找到毒品，或是相關違禁品。