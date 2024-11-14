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NBA紐約根據尼克隊官方消息指出：「可惜尼克在最後一刻不敵公牛，以123：124惜敗。公牛隊的 Zach LaVine 拿下 31 分，Colby White則在比賽還剩三秒，以關鍵罰球鎖定勝局。尼克在第三節還一度落後22分，但之後打出一波17：0的猛攻將分差縮小，並在比賽還剩四秒時靠著Jalen Brunson的投籃以123：121超前。不過公牛White獲得三分球犯規，並三罰全中，最終尼克隊未能完成逆轉。