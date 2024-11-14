NBA紐約尼克明星球員Karl-Anthony Towns今(14)日在主場麥迪遜廣場，對陣芝加哥公牛的比賽中寫下生涯新里程碑。上半場Towns命中職業生涯的第1,000記三分球，不僅達成個人紀錄，也創下NBA歷史記錄，同時他本場比賽豪取本季新高46分。
根據尼克隊官方消息指出：「Karl-Anthony Towns成為NBA史上第18位在職業生涯中累積超過 13,000分、6,000籃板及1,000記三分球的球員。」此役前，Towns 本賽季場均24.5 分、12.4籃板、2.7助攻，投籃命中率達 52.4%，三分命中率則高達 51.1%。
可惜尼克在最後一刻不敵公牛，以123：124惜敗。公牛隊的 Zach LaVine 拿下 31 分，Colby White則在比賽還剩三秒，以關鍵罰球鎖定勝局。
尼克在第三節還一度落後22分，但之後打出一波17：0的猛攻將分差縮小，並在比賽還剩四秒時靠著Jalen Brunson的投籃以123：121超前。不過公牛White獲得三分球犯規，並三罰全中，最終尼克隊未能完成逆轉。
Towns此役表現強勢，全場砍下賽季新高46分，外加10籃板。Brunson得到24 分，Mikal Bridges 則有20分入帳。
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可惜尼克在最後一刻不敵公牛，以123：124惜敗。公牛隊的 Zach LaVine 拿下 31 分，Colby White則在比賽還剩三秒，以關鍵罰球鎖定勝局。
尼克在第三節還一度落後22分，但之後打出一波17：0的猛攻將分差縮小，並在比賽還剩四秒時靠著Jalen Brunson的投籃以123：121超前。不過公牛White獲得三分球犯規，並三罰全中，最終尼克隊未能完成逆轉。
Towns此役表現強勢，全場砍下賽季新高46分，外加10籃板。Brunson得到24 分，Mikal Bridges 則有20分入帳。