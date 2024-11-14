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▲周興哲（右）幫忙路人拍照，周予天看到這情形忍不住笑出來。（圖／周予天IG）

創作男神周興哲（Eric）近來忙著「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」，剛結束澳洲場活動，還和天王周杰倫一起到處遊玩、品嘗美食。而忙完工作，終於回到台灣的他，也趁著空檔和家人一起吃飯，但沒想到要離開時，突然被一群人喊「帥哥！」把他們攔住，哥哥周予天原以為是周興哲遇到粉絲求合照，但沒想到情況反轉，對方竟是找周興哲幫他們拍照，周予天忍不住笑說，「真會挑人哈哈哈！」許多粉絲看了也笑說，「他們之後一定會後悔！」周予天昨（13）日在threads上發文透露，剛和周興哲吃完晚餐，準備要離開的時候，突然有一群人把他們叫住，一名叔叔就拿著手機狂喊：「帥哥！帥哥！」當下他沒有多想，想說應該是粉絲想和周興哲合照，他也準備要接過叔叔的手機幫忙拍照。未料下秒叔叔卻說，「帥哥～幫我們大家拍個照吧」，原來對方不是要合照，只是想要找人幫忙拍照，讓周予天忍不住笑說，「我心想叔叔是怎麼知道Eric很會拍照的，真會挑人哈哈哈。」從畫面中也看到，周興哲打扮低調，戴著深色的鴨舌帽，穿著鐵灰色的T恤配上黑色短褲，正拿著叔叔的手機幫一群人拍照，按了幾下快門後，就將手機還給對方，和平時眾多粉絲圍著周興哲的盛況差很多，也難怪周予天看到這情形會忍不住笑出來。粉絲也紛紛留言，「叔叔眼光真好，挑到很會拍照的哲哲」、「這個太好笑了，全家人完全沒認出來是明星」、「好幸運喔！碰到兩位大咖明星 ，不過你的攝影讓他們跟Eric同框了，他們事後看到影片，應該不會太扼腕吧」、「超好笑，可愛又帶點荒謬，熱心市民周先生」，當事人也來留言，「我是這一家人～～大家都跟明星拍照，我家是請明星拍照哈哈哈！！應該是要大家一起來拍照！！Eric很親民欸。」事實上，日前張信哲在馬來西亞開唱，趁空檔到吉隆坡塔拍攝，沒想到有一對父子也上前找張信哲幫忙拍照，張信哲當下完全沒有擺架子，並用自己的專業替對方拍照，對方看到成品後相當滿意，不斷比讚感謝，卻完全沒認出眼前的是大咖哥王，就連張信哲團隊都忍不住笑說，「這張父子合照無價之寶了啦！」