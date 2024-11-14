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在銀行受限不動產放款天條及央行選擇性信用管制之下，全台鬧房貸荒，向銀行借款不易，民進黨立委郭國文今（14）日在立法院財政委員會指出，部分中小型建商在銀行借不到錢，轉向融資公司借款，3大租賃公司已不是「薯條3兄弟」，根本是「3土匪」，銀行用2%低利融資給他們，他們卻可轉手套利10%，根本是房市管制破口。對此，金管會主委彭金隆也證實「都有掌握」，並承諾1個月內會給報告。郭國文指出，根據統計，包括中租、裕隆及和潤3大融資公司向公股行庫及其他民營機構取得近2千億元的資金，合計為 1973.83億元。由於政府打炒房，銀行受限銀行法第72條之2信用管制規定，在向銀行貸不到錢的情況下，部分中小型建商只好轉向融資租賃公司，但這些融資公司也很聰明，透過成立投資公司方式，左手跟銀行融資利息成本只有2%，外面放貸成本卻高達12%至14%，也就是說，中間簡單轉手就套利達10%。郭國文痛批，3大融資公司已不是「薯條3兄弟」，根本是「3土匪」，已影響房地產政策，信用管制及公平正義，也影響中小建商權益，更涉及「監理套利」，因為金管會無法直接監理融資公司，造成不公平，要求國銀落實貸後管理。彭金隆則表示，金管會也已主動掌握關切，銀行法第72條之2對於銀行流動性、過度集中風險都有特別關注，如果一般企業融資，最後還是把資金流入到不動產，風險角度都是一樣的。至於金管會是否要求銀行進一步貸後管理？例如違反規定的一般公司，銀行須予以收回貸款？彭金隆說，金管會目前已經進行調查，會儘快提出報告給立委說明。