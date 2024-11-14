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偽造號牌案件急遽增加，衝擊交通安全與社會治安，對此，交通部研擬修法加重罰鍰，使用偽造號牌，最高罰鍰上限從1.8萬元調高到3.6萬元，使用變造或未懸掛車牌全採最高罰3.6萬元，車輛可沒入銷毀。另汽車駕駛若非車輛所有人，也一併開罰，汽機車都適用。若立院本會期順利修法通過，即可上路實施。根據公路局統計，使用中偽造號牌自110年到112年平均每年舉發171件，平均每月14件，其中今（2024）年1月到10月有1012件，平均每月84件，暴增5倍。另108年到今年10月統計偽造車牌有1572件，其中8成非正常牌照，多為吊扣、吊銷、註銷、報廢等不能在路上行駛車牌，其他為罪犯或冒用他人車牌。為了防堵偽造號牌，交通部將重罰且有4大修法重點，包含1.違反號牌使用規定，將現行最高罰鍰1.8萬元，將比照危險駕駛修正提高到3.6萬元，並當場移置保管車輛；2.使用偽變造或矇領牌照、其他未懸掛有號牌者，則是處以最高額處罰3.6萬元；3.增訂偽造、變造或矇領牌照者直接沒入車輛；4.增訂併罰非汽車所有人之汽車駕駛人，與汽車所有人處以相同處罰。交通部表示，公路局已與內政部警政署、財政部關務署、數位發展部、經濟部國際貿易署等單位，從「不敢賣、買不到、不敢用」三方向積極展開各項防制作為，建立進口貨物查核通報機制，由警察機關進一步溯源偵辦將輸入銷售者移送法辦；在網路銷售資訊部分，公路局已經建立網路平台巡查程式並持續巡查追蹤，查獲案件即通知業者下架，並移送警察機關偵辦。交通部指出，數位發展部已與臉書、Line、Youtube、抖音等社群平台業者建立通報下架窗口，蝦皮、雅虎、露天等網購平台業者皆配合全面下架，已下架46件。公路監理機關持續利用異常通行資料建立疑似偽造號牌灰名單，與警察、停管機關合作，將該灰名單及不得上路的車輛資訊，提供警察機關納入AI巡防系統查緝。今年迄今已經查獲偽造號牌違規1012件，併同溯源查緝以刑法移送計859件896人。交通部重申，汽車號牌為行車許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，汽車使用偽造號牌同時違反刑法第212條、216條偽造、行使偽造特種文書罪及道路交通管理處罰條例第12條規定，並優先會以刑事法律處罰，籲請民眾切勿以身試法。