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高雄21歲王姓女子在閨蜜熱情邀約下，6日傍晚自小港機場搭機隻身飛往泰國曼谷後，不料抵泰後即失聯，父母隔日收到勒索簡訊，要求支付7萬元美元（約台幣227萬元）贖金，警方追查影像中站在王姓女子旁的長髮閨蜜，竟然是男性，為王女的葉姓國中男同學，目前兩人雙雙失聯。據了解，王女一下飛機就被接走，手機還沒被沒收前曾傳訊男友求助，目前外交部緊急協尋中心已展開協助，也報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。王姓女子有著長髮、清秀臉龐和大眼，疑似因為葉姓男閨蜜一句「可以來泰國聚一聚」而出國，出國前閨密載著她回到高雄前金區的租屋處，詭異的是，王女一身輕便僅背著一個斜背包，未帶任何行李，就與葉姓閨密上計程車出發前往小港機場。豈料，一下機就遭人擄到疑似號稱緬甸東部最恐怖的泰昌園區，王女曾隨手錄了園區畫面向男友求救，似乎想試圖逃跑，最後發的訊息定格在「我可能快要死了」，之後就音訊全無，目前王姓女子的IG帳號已改為關閉狀態。直到7日王女父親接到收疑似詐團方面的簡訊，內容聲稱「王女人在泰國，護照、手機已被沒收，必須支付約新台幣100萬的贖金才放人」。家屬立即報警，也向政府單位、緬甸當地商人求救。目前已通報外交部緊急協尋中心協尋在案，也報請高雄地檢署指揮偵辦，並依人口販運案件積極追查。