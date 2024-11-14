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▲高雄大榮國際雙語學校與新加坡管理學院簽署合作備忘錄。（圖／大榮中學提供）

高雄大榮國際雙語學校與新加坡管理學院（SIM）合作，雙方於13日簽署合作備忘錄（MOU），為學生提供更多元的國際升學選擇，讓有意海外升學的學子，節省經費與時間，而且「快速通關」，實現進入世界頂尖大學的夢想。大榮中學董事長李振登表示 ，大榮中學在高雄深耕國際教育超過20年，致力於推廣英語教學與國際教育，不僅在校內提供高品質的教學資源與提升學生的英語能力，更積極拓展國際交流。此次與新加坡管理學院合作，為學生開啟另一條通往國際的升學管道，於全球競爭中脫穎而出。校長張簡助立說，大榮與新加坡管理學院擁有許多共同理念，透過多元管道提升學生雙語溝通能力，培養國際化人才英語競爭力，是大榮高中推動國際課程的主要目標。未來學生在完成高二或高三課業後，可赴新加坡修讀Foundation大學預科課程，進而進入SIM聯盟的英國、美國、澳洲等世界知名大學。張簡助立指出，此次合作不僅拓寬學生的升學選擇，有助於提升學術成就。大榮國際高中部已進入第四年，歷屆學生分佈於紐西蘭、澳洲、美國等知名大學，甚至有學生進入西班牙的醫學系就讀，成果豐碩。114學年度起，大榮中學將招收劍橋國際班國中一年級新生，與國小劍橋課程銜接，奠定他們的未來競爭力。