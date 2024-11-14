2024年世界棒球12強賽掀起國內棒球熱，尤其中華隊首戰告捷，棒打南韓開門紅，《台灣運彩》中韓大戰銷售達8,800萬，而愛國球迷力挺中華，不讓分投注中華台北贏得賽事佔56%、南韓44%，球迷雙贏既贏球又抱回獎金。今(14)中華隊碰上多明尼加，台灣運彩同樣提供單場及場中投注。
根據《台灣運彩》盤口顯示，本場比賽中華隊奪勝機率較高，不讓分玩法中華台北賠率1.62倍、多明尼加1.81倍；讓分玩法中華台北讓1.5分、賠率1.99倍，多明尼加受讓1.5分、賠率1.50倍。另外，根據《球王運彩分析平台inplayZ》的社群資訊顯示，看好中華隊能乘勝追擊的比例達77%，遠優於多明尼加的23%。
台灣運彩也特別提醒彩迷，12強賽為國際賽事，主客場依主辦單位的規則，中華隊今天是客隊，投注時要確認投注項目。
中華隊今擔任「客隊」
到現場看球的球迷可以到大巨蛋台灣運彩的攤位，有機會拿到本次12強啦啦隊的相關贈品。不用投注就可以預測中華隊得分的「全民挺中華 猜中華隊得分」活動與實體投注站單張投注300元以上就可以參加的「棒球爭霸 全面出擊」抽獎活動持續進行中，有機會抱回現金或是拿到蘋果最新iPhone 16 Pro！
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