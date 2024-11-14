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颱風天兔逼近台灣，台鐵公司今（14）日宣布，為了維護旅客安全，原訂11/17的總統花車預警性取消開行。選擇參加11/17的1967同樂會活動旅客，原行程順延到11/24參加，已購買1967同樂會總統花車套票的同行乘客，仍可以維持原票於活動當日兌換乘車識別貼紙，不便參與的旅客，免費搭乘名額者視同放棄資格，已購票者可到原購票車站辦理退票免手續費。台鐵公司表示，原訂11/17開行「跟著總統去花東」行程，但因與天兔颱風貼近，為了維護旅客安全預警性取消開行。若已經完成當日元首假期、光華假期或其他方案的旅客，請速洽詢台鐵公司郵輪式列車協力廠商易遊網，優先協助調整乘坐最後一趟11/24的行程。台鐵公司表示，選擇11/17的1967同樂會活動旅客，將維持原行程順延到11/24參加，已購買1967同樂會總統花車套票的同行乘客，仍可以向工作人員兌換乘車識別貼紙，不便參與的旅客，免費搭乘名額者視同放棄資格，已購票者可到原購票車站辦理退票免手續費。