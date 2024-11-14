世界棒球12強開打，中華隊13日首戰在台北大巨蛋迎戰南韓隊，以6比3旗開得勝，讓全場3.4萬名觀眾嗨翻。從中華職棒例行賽、台灣大賽再到12強，大巨蛋票房亮眼，且也有不少爆滿場次，台北市副市長李四川感嘆，耐得住寂寞與批評，才有美麗繁華的明天。
李四川說，去年的今天，他與同仁及施工團隊在大巨蛋內，觀看一場沒有觀眾的棒球賽，這也是開啟大巨蛋第一場棒球賽。「老天可能知道這是多麼不容易，球場上打來界外球，就落在我們的前面，施工的伙伴檢來說，送給我做紀念。」
李四川說，一年了，大巨蛋迎來78場棒球賽事，也舉辦今年的國慶晚會，吸引超過110萬人次進場觀賽，一場人數最多高達約4萬人。昨晚更迎來世界12強比賽，中華隊贏韓國隊的佳績。
李四川說，「一年來大巨蛋有讚揚，也有很多的批評。我要施工團隊耐得住批評，努力的改善，讓它一天比一天更美好。這世界上没有優秀的理念，只有脚踏實地的结果。祝中華隊再創佳績，贏了所有的比賽。」
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李四川說，一年了，大巨蛋迎來78場棒球賽事，也舉辦今年的國慶晚會，吸引超過110萬人次進場觀賽，一場人數最多高達約4萬人。昨晚更迎來世界12強比賽，中華隊贏韓國隊的佳績。
李四川說，「一年來大巨蛋有讚揚，也有很多的批評。我要施工團隊耐得住批評，努力的改善，讓它一天比一天更美好。這世界上没有優秀的理念，只有脚踏實地的结果。祝中華隊再創佳績，贏了所有的比賽。」
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