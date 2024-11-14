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▲藍正龍前妻周幼婷的經紀人比利受訪時表示，兩人是否復合這個問題非常私人，只知道雙方都給孩子滿滿的愛。（圖／NOWNews資料照）

▲藍正龍（左）、周幼婷（右）近日被拍到帶孩子在百貨公司用餐。（圖／翻攝藍正龍微博）

45歲金鐘視帝藍正龍日前被目擊現身百貨公司與前妻周幼婷攜手帶著孩子購物，一家四口的和樂畫面引發外界對於兩人是否復合的猜測。自去年6月兩人宣布結束9年婚姻，藍正龍對周幼婷的感情始終未曾掩蓋。對此，女方經紀人表示：「我真的不曉得，但我知道他們面對孩子都是充滿了愛。」根據《壹蘋新聞網》報導，當被問及藍正龍與周幼婷之間的關係變化及復合機會，周幼婷的經紀人比利謹慎表示：「這非常私人，我真的不曉得；但我知道他們都很明理，兩人面對孩子都是充滿了愛。」看來，儘管兩人各自生活，但對於孩子的愛始終未變，也希望孩子在愛與關懷中成長。藍正龍和周幼婷於2014年結婚，兩人育有一女一子，感情生活向來低調。去年雙方被目擊一起前往新北市永和辦理離婚手續，消息震驚演藝圈。隨後，藍正龍曾透露離婚後的感受，表示放下9年婚姻十分不易，並坦言「怎麼可能沒有愛」，讓外界感到不捨。報導指出，11月8日，藍正龍被拍到與周幼婷帶著孩子在百貨公司用餐、購物，之後還一同到超市採買日常用品。過程中兩人互動自然，頻繁閒聊，氛圍猶如一家人，似乎未受離婚影響。結束購物後，藍正龍更親自駕車送周幼婷及孩子回家，最後才獨自返回住處，讓人不禁猜測兩人是否重拾舊情。